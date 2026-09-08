La advertencia que recibió Wanda Nara del juez de familia para dejar de hacer reclamos judiciales parece haber caído en saco roto, ya que la madre de las hijas de Mauro Icardi denunciaría a la abogada de su exmarido.

“Wanda va a iniciarle nuevamente acciones legales a Elba Marcovecchio después de sus declaraciones La Noche de Mirtha”, afirmó Juan Etchegoyen.

Entonces, el panelista de Nuevo Día explicó: “Me cuentan que la carátula de esta nueva demanda de Nara contra la abogada de Icardi sería de calumnias e injurias”.

Elba Marcovecchio (Foto: Movilpress)

“Esto se suma además a lo que contó nuestro colega Gustavo Méndez, que Mauro denunciaría a Ana Rosenfeld también por sus declaraciones en el programa de Mirtha. Así que hay denuncias cruzadas”, completó.

Qué es lo que más le molestó a Wanda

En ese punto, Etchegoyen enfatizó: “Una de las cosas que más le molestó a Wanda fue cuando Marcovecchio dijo que por culpa de ella Icardi no consigue club”.

Ahí, Flavia Palmiero recordó cómo Wanda Nara había afectado la carrera del futbolista: “Bueno, permítime decirte que en la Selección Argentina no ha tenido espacio Mauro Icardi en su momento”.

“No caía del todo bien la imagen de Mauro en la selección. El combo Icardi, digo, en su momento Wanda Nara, la separación, la China Suárez, después...”, cerró Juan Etchegoyen.