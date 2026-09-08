Los Premios Ídolo vuelven a Argentina con una nueva edición para reconocer a los creadores de contenido más influyentes del país. La ceremonia ya tiene fecha y lugar confirmados.

Los Premios Ídolo 2026 ya tienen fecha y sede confirmadas. La tercera edición consecutiva de la premiación en Argentina se realizará el miércoles 28 de octubre en la Usina del Arte, en la Ciudad de Buenos Aires.

La ceremonia formará parte de Tecweek 2026, la iniciativa de la Ciudad de Buenos Aires que reúne a referentes de la innovación, la tecnología y las industrias creativas. De esta manera, el evento volverá a reunir a algunas de las figuras más importantes del universo digital argentino.

La nueva edición llega después de un 2025 récord, que terminó de consolidar a los Premios Ídolo como uno de los grandes eventos vinculados a la industria de los creadores de contenido.

Premios Ídolo 2026: cuándo y dónde será

La tercera edición argentina de los Premios Ídolo tendrá lugar el 28 de octubre de 2026 en la Usina del Arte, ubicada en Agustín R. Caffarena y Pedro de Mendoza.

El evento contará nuevamente con la producción y licencia en Argentina de DI RAIMONDO AGENCY, responsable también de las ediciones realizadas en 2024 y 2025.

Además, la organización anticipó que esta nueva entrega tendrá un concepto estético y visual renovado, que marcará un giro en la identidad de la marca y buscará acompañar la evolución de la industria digital.

El éxito de los Premios Ídolo 2025

La confirmación de una nueva edición llega luego de los resultados obtenidos el año pasado. En 2025, los Premios Ídolo alcanzaron el primer puesto de rating en su franja, con 6,3 puntos de rating en hogares y un 41,5% de share en televisión abierta.

El evento también logró un alcance de 3,2 millones de personas de manera cross-platform, equivalente al 7,1% de la población argentina de 4 años o más.

A esto se sumaron más de 2,8 millones de personas alcanzadas en TV en vivo y más de 44,4 millones de minutos vistos.

La ceremonia también tuvo una fuerte repercusión en redes sociales, con varios momentos que se transformaron en contenido viral.

Luck Ra, el gran ganador de los Premios Idolo. (Foto: IDK / Mauifumagalli / Nec)

Stephanie Demner y Lizardo Ponce con sus premios. (Foto: IDK / Mauifumagalli / Nec)

Davo Xeneize protagonizó uno de los momentos más emotivos

Uno de los clips más compartidos de los Premios Ídolo 2025 tuvo como protagonista a Davo Xeneize.

El streamer recibió el premio en la categoría Streamer y, visiblemente emocionado, aprovechó el momento para dedicarle unas palabras a su mamá, que estaba presente en el estudio.

La escena rápidamente comenzó a circular en redes sociales y terminó convirtiéndose en el contenido de mayor impacto orgánico de toda la edición.

El clip superó los 3,2 millones de visualizaciones y las 419.000 interacciones, con una tasa de engagement del 13,10% y un 78% de sentimiento positivo entre los comentarios.

Mernosketti se llevó el premio más importante

Otro de los grandes momentos de la noche fue la consagración de Mernosketti como Creador Digital del Año, el máximo reconocimiento de la ceremonia.

El dúo recibió el galardón con el humor que caracteriza a sus contenidos. “Veníamos de perder cuatro seguidos, estamos acostumbrados a perder”, bromearon al subir al escenario.

Su triunfo los convirtió en los grandes ganadores de la edición 2025 y volvió a poner en evidencia el crecimiento de los creadores digitales dentro del entretenimiento argentino.

La música también tuvo su lugar en los Premios Ídolo

La edición 2025 también tuvo a la música como una de las grandes protagonistas de la ceremonia.

Yami Safdie realizó una presentación en vivo que rápidamente se viralizó en redes sociales, mientras que Roze hizo cantar al público con Tu Jardín con Enanitos.

Además, la canción recibió el premio a Canción Más Viral de la edición, en una muestra del vínculo cada vez más estrecho entre la música, las redes sociales y los nuevos fenómenos digitales.

El origen de los Premios Ídolo

Los Premios Ídolo nacieron en España en 2022 por iniciativa de Aida Domènech, conocida como Dulceida, con el objetivo de reconocer y profesionalizar el trabajo de los creadores de contenido y visibilizar el impacto cultural y económico de la industria digital.

Argentina se convirtió en la primera sede internacional del formato en 2024, cuando la premiación desembarcó de la mano de LUZU TV.

En 2025, el evento dio otro paso importante al llegar a Telefe y la televisión abierta, ampliando considerablemente su alcance y consolidándose como uno de los acontecimientos más importantes del año para la comunidad de creadores.

Ahora, los Premios Ídolo se preparan para una tercera edición en Argentina que tendrá lugar el 28 de octubre en la Usina del Arte, con nuevas categorías, protagonistas y momentos que buscarán volver a convertir a la ceremonia en uno de los grandes encuentros del entretenimiento digital.