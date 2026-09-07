Tras una exitosa gira internacional por Europa, México y Latinoamérica, Diego Torres continúa llevando su música a nuevos destinos con su esperado “Mi Norte y Mi Sur Tour”.
El cantante recorrerá diferentes ciudades de Argentina, Estados Unidos, Puerto Rico y Uruguay, antes de cerrar el año con un gran show en el Movistar Arena de Buenos Aires, el próximo 6 de diciembre.
La nueva etapa de la gira comenzará el 11 de septiembre en Córdoba. Las entradas están a la venta en la página oficial de Diego Torres.
Las próximas fechas de Diego Torres
- 11 de septiembre: Córdoba, Argentina.
- 19 de septiembre: La Plata, Argentina.
- 1 de octubre: Miami, Estados Unidos.
- 3 de octubre: San Juan, Puerto Rico.
- 4 de noviembre: Mar del Plata, Argentina.
- 7 de noviembre: Junín, Argentina.
- 12 de noviembre: Rosario, Argentina.
- 14 de noviembre: Santa Fe, Argentina.
- 20 de noviembre: Mendoza, Argentina.
- 26 de noviembre: Bahía Blanca, Argentina.
- 28 de noviembre: Neuquén, Argentina.
- 3 de diciembre: Montevideo, Uruguay.
- 6 de diciembre: Buenos Aires, Argentina.