Tras una exitosa gira internacional por Europa, México y Latinoamérica, Diego Torres continúa llevando su música a nuevos destinos con su esperado “Mi Norte y Mi Sur Tour”.

El cantante recorrerá diferentes ciudades de Argentina, Estados Unidos, Puerto Rico y Uruguay, antes de cerrar el año con un gran show en el Movistar Arena de Buenos Aires, el próximo 6 de diciembre.

La nueva etapa de la gira comenzará el 11 de septiembre en Córdoba. Las entradas están a la venta en la página oficial de Diego Torres.

Las próximas fechas de Diego Torres

Las fechas del tour de Diego Torres.