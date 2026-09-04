Vilma Palma e Vampiros vuelve a encontrarse con su público argentino. El sábado 12 de septiembre, la banda se presentará en Sheraton Pilar en una velada que combinará música en vivo, gastronomía y fiesta hasta la madrugada.

La cita será de 21 a 3 en el Salón Los Girasoles, con algunos de los grandes clásicos de la banda, entre ellos “Auto rojo”, “La pachanga” y “Bye bye”.

Después del show, la música continuará con DJ Amarante hasta las 3 de la mañana.

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Una noche de música y gastronomía

La velada incluirá un menú de cuatro pasos especialmente diseñado para la ocasión. La noche comenzará con un cremoso de zanahoria y cabutia con notas de jengibre y praliné crocante, seguido por crepes de papa, queso Atuel y verdeo con crema de liliáceas y salmón teriyaki.

Para el plato principal habrá dos opciones: cordero braseado con salsa de vino y hongos, rösti de batatas, menta y castañas con vegetales de estación; o un risotto cremoso de boniato con focaccia de albahaca, tomates asados y burrata.

También habrá alternativas vegetarianas, veganas y sin TACC.

Foto: prensa Por: sofianunezph

El postre será una bavaroise de dulce de leche con crocante de chocolate, salsa de dulce de leche, cremoso de chocolate blanco y marquise.

Durante toda la noche también habrá vinos —Cabernet Sauvignon, Chardonnay y espumantes—, además de bebidas sin alcohol y café.

Cuánto cuestan las entradas para ver a Vilma Palma en Pilar

Las entradas tienen un valor desde $295.000 + IVA por persona y pueden abonarse en 3 o 6 cuotas sin interés. También hay un 5% de descuento pagando mediante transferencia bancaria.

El acceso incluye estacionamiento y las mesas son compartidas, con capacidad de hasta diez personas.

Quienes quieran sumar alojamiento podrán acceder a un 15% de descuento en el hospedaje en Sheraton Pilar.

Foto: prensa

Cómo comprar las entradas

Los cupos son limitados y las entradas ya están disponibles.

Las entradas pueden adquirirse a través de la tienda online de Sheraton Pilar o mediante sus canales de contacto.

Tienda online: https://www.sheraton-pilar.com.ar/productos/vilmapalma/

WhatsApp: +54 9 11 3135-3034

Mail: eventosespeciales@pilar.sheraton.com.ar

Teléfono: 02304385000

El evento es exclusivo para mayores de 18 años. Las reservas están sujetas a disponibilidad y cupo limitado. El sistema es prepago y no reembolsable. Las tarifas pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Sheraton Pilar Hotel & Convention Center es administrada por licencianteria JOMALU S.A. 20-69964932-1, una sociedad argentina totalmente independiente de la licenciante de la marca Sheraton International LLC.