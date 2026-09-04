A casi un año de su última visita al país, durante los festejos de año nuevo en Mute Mar del Plata, Wade volverá a encontrarse con el público de Buenos Aires el próximo 28 de noviembre. La fecha marcará además un momento especial en su carrera: Argentina fue el país elegido para el estreno mundial de “In The Hood”, su nuevo concepto all night long.

Pensado como una de sus expresiones artísticas más personales hasta el momento, “In The Hood” llevará a Wade a comandar la noche con un set extendido y una producción audiovisual creada especialmente para acompañar cada momento de su recorrido musical. El concepto toma como punto de partida sus raíces, la calle y el barrio, buscando recuperar esa cercanía con la pista que siempre formó parte de su identidad.

A nivel global, Wade se ha consolidado como uno de los grandes referentes del tech house, llevando su música a festivales como Tomorrowland, Ultra Miami, Rock in Rio, EDC, Kappa Futur Festival, Sonus, Music On Festival y AMF Festival. Su recorrido también incluye actuaciones en algunos de los clubes más emblemáticos de la escena internacional, entre ellos Ushuaïa Ibiza, Hï Ibiza, Pacha y Amnesia.

En paralelo, creó Criterio, su propia marca y sello discográfico, desde donde continúa expandiendo su universo a través de lanzamientos y eventos propios. Con millones de reproducciones, presencia constante en los charts y una agenda que lo lleva por algunos de los principales escenarios del mundo, Wade atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera internacional.