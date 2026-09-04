En medio de rumores y versiones cruzadas, Mauro Icardi habría tomado una decisión que sacudió el mercado de pases: el delantero argentino habría echado a su representante Elio Pino luego de una crisis que se vendría gestando desde hace varias semanas.

La noticia la dio Juan Etchegoyen en el programa Nuevo Día (de lunes a viernes a las 10 horas por Ciudad Magazine), donde explicó que se lo consultó a Pino y no tuvo resouesta algunta: dejó en visto los mensajes que el periodista le envió consultando su continuidad al frente de la carrera del futbolista.

Mauro Icardi habría ehchado a su representante Elio Pino (Foto: captura de Ciudad Magazine).

“Hay un rumor muy fuerte de que Icardi echó a su representante después de no conseguirle club, me hablan de una crisis muy fuerte, y desde el entorno del futbolista me dicen que ya no lo representa más”, dijo el panelista en el vivo.

LA REACCIÓN DEL REPRESENTANTE DE MAURO ICARDI ANTE LOS RUMORES DE QUE LO HABRÍA ECHADO

Ante los rumores, Juan Etchegoyen le consultó a Elio Pino si Mauro Icardi lo echó por no conseguirle club y su reacción dio que hablar: “A mí me dicen que ya lo echó. Yo le pregunté a él directamtne ‘me llega el dato que usted ya no es más el representante de Mauro Icardi’, y me clavó el visto”.

La reacción de Elio Pino, el representante de Mauro Icardi, tras los rumores de que lo habría echado (Foto: captura de Ciudad Magazine).

Luego, sumó información respecto a una charla tensa entre Icardi y Pino: “A mí me dicen que en los últimos días fue muy hostil la conversación entre ellos. Sobre las opciones de clubes, me dicen que la chance más concreta sería Tigres de México, que maneja mucho dinero pero no está cerrado eso”.

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