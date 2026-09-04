Lauta conquistó el escenario de Niceto en una noche que se convirtió en una fiesta cargada de baile de principio a fin con “Puñaladas”, “You are re hermosa” y “Más linda que ayer”, entre otras.

Su show, con localidades agotadas, contó con invitados especiales como Valentino Merlo, Migrantes, Maxi Espindola, Matías Valdez, Miguel Bueno y Nuke, desatando la euforia de sus seguidores.

Lauta agotó Niceto con “Puñaladas” y coronó el éxito del hit del año (FOTO DE PRENSA)

Así, Lauta entregó a todo su público un momento especial, de pura conexión a través de sus canciones, carisma y despliegue escénico que lo mantienen como uno de los artistas jóvenes más entrañables de la escena musical.

Lauta agotó Niceto con “Puñaladas” y coronó el éxito del hit del año (FOTO DE PRENSA)

Lauta, el versátil artista que conquista a través de sus canciones, lanzó su primer álbum, “Yo solo quería divertirme”, con sonidos atractivos de cumbia y pop pegadizos y bailables. Para este disco, contó con colaboraciones de figuras destacadas de la escena musical internacional y nacional como Migrantes, Reik, Manuel Turizo, Amigo de Artistas, Valentino Merlo, Miguel Bueno, Matisse y Matías Valdez.

Lauta agotó Niceto con “Puñaladas” y coronó el éxito del hit del año (FOTO DE PRENSA)

Lauta agotó Niceto con “Puñaladas” y coronó el éxito del hit del año (FOTO DE PRENSA)

Lauta agotó Niceto con “Puñaladas” y coronó el éxito del hit del año (FOTO DE PRENSA)

MÁS SOBRE LAUTA

Con una frescura y sensibilidad que lo identifica, Lauta propone en cada uno de sus temas una mirada nueva, sonidos propios que lo llevan a destacarse en este camino que se encuentra construyendo en el universo musical. En este álbum, el joven artista sorprende y contagia en cada una de sus creaciones, que nadie podrá dejar de escuchar.

Además, Lauta recientemente hizo un enorme salto en su carrera musical con su primera gira por España, con un show en el Teatro Magno de Madrid y otro en la Sala Sutton de Barcelona, con entradas agotadas.

Mientras conquista nuevos destinos y estrena su álbum debut, Lauta llega con su música a través de las plataformas digitales, contando con más de 4 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Previamente, Lauta cuenta con su hit global “Puñaladas” junto a Amigo de Artistas, escalando directamente al Top 50 de Spotify, donde se mantiene en los primeros puestos por meses y supera los 57 millones de reproducciones en YouTube, consagrándose firmemente en la escena musical.

Luego de este suceso, llegó “Puñaladas (Remix)” junto a Manuel Turizo y Reik, batiendo el récord de 2.4 millones de reproducciones en YouTube y 63 millones en Spotify, obteniendo un alcance masivo en plataformas digitales.