Buenos Aires ya tiene su gran encuentro folklórico. El 21 y 22 de noviembre nacerá República Folklore, un festival que llega para sumar su voz a la rica tradición de más de 500 festivales que, desde hace décadas, mantienen viva una de las expresiones culturales más importantes de Argentina.

Durante dos jornadas completas en el Parque de la Ciudad, miles de personas provenientes de Capital Federal y distintos puntos del país podrán disfrutar de más de 50 artistas que se presentarán en 3 escenarios, una amplia propuesta gastronómica de carácter federal, experiencias especialmente diseñadas para vivir el folklore desde múltiples dimensiones y espacios de encuentro pensados para todas las generaciones.

República Folklore anuncia la grilla por día (foto de prensa)

La primera jornada tendrá como anfitriones a destacados artistas como el Chaqueño Palavecino, Soledad, Cazzu y Los Tekis, entre otros más que darán inicio a una edición única del primer y gran festival completamente argentino con toda la esencia de nuestro país.

República Folklore anuncia la grilla por día (foto de prensa)

Mientras que el segundo día recibirá a Abel Pintos, Los Nocheros y Soledad y más artistas destacados volviendo a unir a miles de personas en un ambiente totalmente conformado por nuestra música y cultura.

República Folklore anuncia la grilla por día (foto de prensa)

La programación reunirá a los grandes nombres del folklore argentino junto a nuevas generaciones que hoy siguen expandiendo y enriqueciendo el género, proponiendo un encuentro entre quienes crecieron con estas canciones y quienes recién comienzan a descubrirlas.

República Folklore anuncia la grilla por día (foto de prensa) Por: LAUREANA_FENOY

CÓMO CONSEGUIR TUS ENTRADAS

Las entradas para República Folklore estarán disponibles desde el lunes 7 de septiembre a las 14 horas, con una preventa exclusiva que ofrecerá 9 cuotas sin interés con Banco Macro Visa.

La venta general comenzará el martes 8 de septiembre a las 14 horas, con todos los medios de pago y 6 cuotas sin interés con Banco Macro Visa.

El valor de la entrada por día será de $100.000, mientras que el abono para las dos jornadas tendrá un costo de $180.000. La compra se podrá realizar a través de All Access.

El festival se realizará el 21 y 22 de noviembre en el Parque de la Ciudad, con más de 50 artistas, tres escenarios y más de 12 horas de música por día.

República Folklore anuncia la grilla por día (foto de prensa)

MUCHO MÁS QUE MÚSICA

Porque el folklore es mucho más que música. Es una forma de encontrarse, es el saber popular que se transmite de generación en generación, las canciones que forman parte de nuestra memoria colectiva y las costumbres que acompañan la vida cotidiana de millones de argentinos.

Es identidad, pertenencia y una de las expresiones culturales más profundas del país. Por eso, República Folklore se vivirá con todos los sentidos.

Complementando la puesta artística se sumará el espíritu íntimo de las peñas y una pulpería tradicional; los sabores más auténticos se harán presentes en un patio de comidas regionales, mientras que el Paseo de las Provincias reunirá artesanías, industria y turismo de todo el país. Será una celebración activa donde el público no será un simple espectador, sino el verdadero protagonista gracias a clases abiertas, vibrantes pistas de baile al aire libre y un espacio dedicado a revivir los clásicos juegos criollos.

EL APOYO DE FESTIVALES CONSAGRADOS DEL GÉNERO

República Folklore nace desde el respeto y la admiración hacia una historia que lleva décadas construyéndose. Argentina cuenta con más de 500 festivales folklóricos distribuidos a lo largo y ancho del país, que año tras año celebran y mantienen viva una de las tradiciones más representativas de nuestra identidad.

En ese contexto, República Folklore busca aportar una nueva propuesta desde la Ciudad de Buenos Aires, contribuyendo al crecimiento y la difusión de un género que continúa evolucionando y encontrando nuevas formas de expresión.

“Nos llena de alegría celebrar el nacimiento de República Folklore. Que la Ciudad de Buenos Aires sume una propuesta de esta magnitud es una noticia excepcional para nuestra cultura. Creemos firmemente que estos espacios son vitales para el crecimiento y la renovación de un género que no solo nos une, sino que representa la esencia más profunda de la identidad de nuestro país. Felicitamos a la organización y les deseamos el mayor de los éxitos en este camino que hoy emprenden, abrazando nuestras raíces”, Comisión Directiva Festival Jesus María.

PARQUE DE LA CIUDAD: UN NUEVO PUNTO DE ENCUENTRO PARA EL FOLKLORE

República Folklore tendrá lugar en el Parque de la Ciudad, uno de los espacios para eventos al aire libre más importantes de la Ciudad de Buenos Aires. Con amplias áreas verdes, múltiples accesos y la infraestructura necesaria para recibir a miles de personas, el predio se convierte en el escenario ideal para una propuesta que busca celebrarse a gran escala sin perder la cercanía y el espíritu de encuentro que caracteriza al folklore.

Su ubicación estratégica dentro de la Ciudad de Buenos Aires permite un acceso sencillo tanto para quienes viven en el Área Metropolitana como para quienes llegan desde distintos puntos del país, reforzando el carácter federal del festival.

El Parque de la Ciudad cuenta además con una trayectoria consolidada como sede de algunos de los eventos musicales más importantes realizados en Argentina durante los últimos años, entre ellos el Buenos Aires Trap, Creamfields y Ultra Buenos Aires.

UNA ESTÉTICA NUEVA CONSTRUIDA CON LOS MATERIALES DE SIEMPRE

El festival también presentará una nueva propuesta gráfica para el folklore argentino. Su sistema visual nació de los tejidos del folklore: su lógica modular, sus colores intensos y su iconografía popular. Cuatro colores llevados al máximo posible, donde el maximalismo latinoamericano se convierte en expresión y una grilla inspirada en la estructura del tejido se transforma en arquitectura gráfica.