Ciudad Cultural Konex celebrará sus 20 años con una noche especial que promete reunir a grandes nombres de la música argentina. El próximo 30 de septiembre, el histórico espacio cultural del barrio del Abasto abrirá sus puertas para “La Celebración”, un concierto que recorrerá dos décadas de encuentros, arte y música.

Con Kevin Johansen como anfitrión, el espectáculo reunirá a artistas de distintas generaciones que marcaron la historia del Konex y formaron parte de su identidad cultural.

Foto: prensa Konex

Quiénes participarán del recital por los 20 años del Konex

El concierto contará con un destacado line up integrado por:

Kevin Johansen (anfitrión)

La Delio Valdez

Fabiana Cantilo

Lisandro Aristimuño

Barbi Recanati

Raly Barrionuevo

Juana Rozas

La Bomba de Tiempo

Hugo Lobo

La dirección musical estará a cargo de Alejandro Terán, responsable de darle unidad a una propuesta que buscará reflejar la diversidad artística que caracteriza al espacio.

Foto: prensa Konex Por: MarcoBellandi

Dos décadas de historia para un ícono cultural porteño

Desde su inauguración, Ciudad Cultural Konex se consolidó como uno de los escenarios más importantes de Buenos Aires.

Ubicado en el barrio del Abasto, el espacio transformó un antiguo edificio industrial en un punto de encuentro para la música, el teatro, la danza, las artes visuales y múltiples propuestas interdisciplinarias.

A lo largo de estos veinte años, por sus escenarios pasaron artistas consagrados, talentos emergentes y proyectos independientes que encontraron allí un lugar para crecer y conectar con nuevas audiencias.

Foto: prensa Konex

Cómo será “La Celebración”

Más que un recital, el evento busca homenajear la historia construida junto al público y los artistas que hicieron del Konex un referente de la cultura porteña.

La propuesta invita tanto a quienes vivieron innumerables noches en el espacio como a quienes todavía no lo conocen a ser parte de un espectáculo pensado para celebrar dos décadas de música, encuentros y experiencias compartidas.