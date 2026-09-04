Yanina Latorre reaccionó en vivo al ver el tape con las declaraciones de Mica Viciconte, quien había cuestionado la información que suele brindar la conductora y puesto en duda su credibilidad.

Todo comenzó en el programa de streaming de Telefe del que forma parte Viciconte. Durante una charla al aire, Mica le preguntó a Fede Popgold a quién le creía entre Maru Botana y Yanina Latorre, quienes mantienen un fuerte enfrentamiento desde hace tiempo.

Sin dudarlo, Popgold eligió a Yanina. Su respuesta generó un debate en el estudio y Viciconte manifestó su desacuerdo.

“Entiendo que vos trabajaste con ella, pero Yanina no siempre dice la verdad”, lanzó Mica.

Video de El Observador.

La letal respuesta de Yanina Latorre a Mica Viciconte

Las declaraciones llegaron hasta Yanina, quien reaccionó en vivo durante su programa de radio El Observador y no tuvo contemplaciones con Viciconte.

“Esta chica, otra obsesionada conmigo, me tiene podrida. Le voy a enseñar a Mica Viciconte lo que se llama la palabra objetividad, que se ve que no la entiende”, comenzó diciendo.

Lejos de bajar el tono, Yanina fue todavía más contundente:

“Sos muy boluda, Mica Viciconte. Que vos me odies me eleva todavía más. A donde yo llegué no se llega mintiendo”, disparó.

Luego, la conductora aseguró que Viciconte “en un montón de situaciones mintió” y defendió su trayectoria profesional.

“Yo nunca mentí. Por algo estoy conduciendo dos programas a mi nombre. Por algo la gente me cree tanto y tengo tantas primicias”, sostuvo.

Yanina apuntó contra Mica Viciconte por su vínculo con Nicole Neumann

En medio de su descargo, Yanina también vinculó el enfrentamiento con las diferencias que mantiene con Mica Viciconte por las situaciones que involucran a Fabián Cubero y Nicole Neumann.

“El problema es que no te gusta cuando yo opino de tu vida con Fabián Cubero contra Nicole Neumann, porque siempre me pongo del lado de Nicole porque ustedes se comportan mal”, afirmó.

Finalmente, Yanina volvió a cuestionar la actitud de Mica y le pidió que no intentara influir en la opinión de su compañero.

“Que vos me odies no quiere decir que vos lo obligues a Fede Popgold a opinar como vos. ¡Objetividad! Sos muy boluda, Mica Viciconte”, cerró, visiblemente molesta.