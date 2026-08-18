Una exótica receta de Ariel Rodríguez Palacios llevó a que Mica Viciconte mostrara en vivo un tatuaje que se hizo durante su adolescencia y que hoy planea borrarse definitivamente.

Luego de que el conductor de Ariel en su salsa anunciara que cocinaría papas dauphine con tinta de calamar, la panelista recordó el diseño de delfines que lleva en la piel, lo mostró ante las cámaras y fue criticada sin filtros.

Mica Viciconte mostró un tatuaje que se hizo en la adolescencia y se lo criticaron (captura de Telefe)

Mica Viciconte mostró un viejo tatuaje en vivo, recibió burlas y tomó una drástica decisión

“Esas bolitas son como mi tatuaje. No sé si se ve, está muy gastado, está viejo”, comenzó diciendo Mica mientras se ponía de pie y se levantaba la remera.

“¿Qué es? ¿Una oveja?”, le preguntó Ariel con picardía.

“Está en la panza, son dos delfines que se unieron. Significa fidelidad”, le explicó Viciconte. Sin embargo, el cocinero le respondió entre risas: “Es un delfín que tuvo un accidente... ¿o el tatuador se quedó sin tinta mientras lo hacía?”.

Lejos de tomarse a mal la broma y consciente de que el dibujo perdió calidad con el paso de los años, Mica no dudó en confesar que tiene decidido borrarlo de su cuerpo: “Bueno, chicos, me lo hice muy de joven. Hoy no me lo haría ni en pedo. Me lo voy a sacar”.