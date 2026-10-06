Penélope Cruz y Javier Bardem forman una de las parejas más reconocidas del cine español a nivel internacional. Los dos desarrollaron extensas carreras en Hollywood y se convirtieron en los únicos intérpretes españoles ganadores de un premio Oscar, además de participar en algunas de las producciones más importantes de las últimas décadas.

Ese recorrido profesional también tuvo su correlato económico. Entre contratos cinematográficos, acuerdos publicitarios e inversiones, distintas estimaciones ubican el patrimonio conjunto de Cruz y Bardem por encima de los 100 millones de euros, aunque la pareja nunca hizo pública una cifra oficial sobre su fortuna.

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Uno de los aspectos más llamativos de ese patrimonio es el inmobiliario. A lo largo de los años, los actores invirtieron en viviendas y propiedades ubicadas en Madrid, Los Ángeles y Bahamas. Algunas funcionan como residencias familiares, mientras que otras forman parte de las inversiones patrimoniales de Cruz.

Las cinco propiedades de Penélope Cruz y Javier Bardem

Una de las viviendas más importantes de la pareja se encuentra en Valdelagua, una exclusiva urbanización situada a unos 30 kilómetros de Madrid. Allí poseen un chalet moderno en el que viven junto a sus hijos y que cuenta con piscina, jacuzzi, gimnasio y jardín con vistas hacia la sierra madrileña.

También tienen un departamento de aproximadamente 350 metros cuadrados cerca del Parque del Retiro, ubicado en un edificio de principios del siglo XX. La propiedad está en una sexta planta, tiene vistas hacia los jardines y su valor fue estimado en alrededor de tres millones de euros.

La residencia que tienen Penélope Cruz y Javier Bardem en El Retiro, Madrid. Foto: Redes Sociales.

A esas propiedades se sumó en 2025 una adquisición realizada por Penélope Cruz en Chamberí, uno de los barrios más buscados del centro de Madrid. Se trata de un ático de 173 metros cuadrados y una terraza de otros 15 metros, comprado por más de dos millones de euros a través de Buble Gold S.L., la sociedad utilizada por la actriz para gestionar parte de sus inversiones.

El edificio cuenta con gimnasio y piscina “infinity” en la azotea, mientras que la vivienda posee pisos de roble natural, superficies de mármol y un sistema de domótica integral. La misma sociedad también figura como propietaria de un local comercial de más de 100 metros cuadrados en el barrio de Salamanca.

Fuera de España, Cruz y Bardem poseen una mansión en Los Ángeles. La vivienda, construida en 1956 y desarrollada en una sola planta, cuenta con tres dormitorios, cuatro baños, jardín tropical, piscina exterior y piscina climatizada. Durante varios años fue una de las principales bases de la pareja durante sus trabajos en Hollywood.

La quinta propiedad está vinculada con Bahamas, el destino elegido por la pareja para celebrar su boda en 2010. En Gran Exuma se encuentra Bougainvillea House, una villa de 371 metros cuadrados con siete dormitorios, nueve baños, tres cocinas, jacuzzi, terraza, jardín y acceso a la playa.

Cine, publicidad y contratos con marcas de lujo

El patrimonio de Penélope Cruz no depende exclusivamente de sus trabajos como actriz. A lo largo de su carrera también se convirtió en imagen de algunas de las principales compañías internacionales de moda y belleza.

La casa de Penélope Cruz y Javier Bardem en Los Ángeles, Estados Unidos. Foto: Redes Sociales

En 2018 se transformó en la primera actriz española elegida como embajadora de Chanel, mientras que su relación profesional con Lancôme se remonta a 2010. Estos acuerdos se sumaron a los ingresos obtenidos durante décadas de participación en películas realizadas tanto en España como en Hollywood.

Javier Bardem, por su parte, logró instalarse entre los actores españoles con mayor presencia en las grandes producciones internacionales. Su carrera incluye películas de Hollywood, importantes franquicias cinematográficas y numerosos proyectos europeos.

Con más de tres décadas de trayectoria internacional, los ingresos obtenidos en el cine, los contratos publicitarios y las inversiones inmobiliarias explican buena parte de una fortuna conjunta que distintas estimaciones sitúan por encima de los 100 millones de euros. Pese a ese patrimonio, Cruz y Bardem mantienen un perfil reservado respecto de sus propiedades y su vida familiar.