El lunes 24 de noviembre se llevó a cabo la entrega de los International Emmy Awards en Nueva York donde una serie argentina fue reconocida. Se trata de la segunda temporada de División Palermo que se consagró con el Emmy Internacional 2026 a Mejor Comedia.

Producida por K&S Films y creada, dirigida y protagonizada por Santiago Korovsky, la serie de Netflix se ganó por segunda vez el premio de esta misma categoría, dándole reconocimiento la ficción argentina a nivel internacional.

La Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión de Estados Unidos confirmó la noticia del galardón a través de sus redes sociales oficiales, donde publicó la foto del elenco junto a la estatuilla dorada.

División Palermo ganó el Emmy Internacional 2026 a Mejor Comedia (Foto: Instagram @chenetflix)

DIVISIÓN PALERMO GANÓ EL EMMY INTERNACIONAL A MEJOR COMEDIA

División Palermo, nombrada internacionalmente como Community Squad – Season 2, compitió en la categoría contra Man vs Baby (Reino Unido), Old Dog, New Tricks (España) y Vir Das: Fool Volume (India).

Cabe remarcar que la primera temporada de la serie ya había ganado en esa misma categoría en la edición 2024 y, por este motivo, se convirtió en la primera producción argentina en ganar consecutivamente el Emmy Internacional a Mejor Comedia.

El reparto de la primera temporada reunió a figuras como: Daniel Hendler, Pilar Gamboa, Martín Garabal, Charo López, Valeria Lois, Marcelo Subiotto, Carlos Belloso, Alan Sabbagh, Iair Said, Mike Amigorena, Agustín Rittano, Sergio Prina, Fabián Arenillas, Gabriela Izcovich, Rafael Spregelburd, Camila Peralta, Hernán Cuevas, Facundo Bogarín, Renato Condori Sangalli, Julio Marticorena, Valeria Licciardi y Jonatan Nugnes, entre otros.

Para la segunda temporada, estrenada el 17 de julio de 2025 en Netflix con seis episodios, el elenco original se mantuvo y se sumaron Juan Minujín, Alejandra Flechner, Esteban Bigliardi, Inés Efron, Guillermo Arengo y Martín Piroyansky.