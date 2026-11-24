Ximena Capristo rompió en llanto en SQP mientras escuchaban las palabras con las que Guido Kaczka habló de la reciente muerte de su mamá, Susana.

A su lado, Majo Martino también dejó aflorar la emoción por el dolor del conductor, ya que ambas panelistas perdieron a sus madres tiempo atrás.

Ximena Capristo se quebró con las palabras de Guido Kaczka sobre la muerte de su madre

XIMENA CAPRISTO Y MAJO MARTINO SE QUEBRARON EN VIVO

“Esa frase de que a todo el mundo nos pasa, perder a un ser querido... Yo perdí a mi mamá y al otro día tuve que ir a trabajar porque lo necesitaba. Lo re entiendo”, dijo Ximena, sumida en llanto.

Y agregó: “Son hermosas las palabras que dijo. Ese vacío que uno trata de llenar con diferentes cosas no se llena ni con todo el oro del mundo. Uno no se puede aferrar, ni dejar que siga sufriendo”.

Profundamente conmovida por el relato de Guido Kaczka, Majo Martino también compartió su reflexión: “Por eso él dice que entendió la diferencia entre sostener una mano y dejar una mano libre. Es eso, porque nadie quiere despedir a su mamá. Tenés que soltar. Que vuele”.