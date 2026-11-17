El viernes 16 de noviembre de 2007, Gustavo Conti y Ximena Capristo dieron el sí en la Iglesia Nuestra Señora de Buenos Aires. Por este motivo, este lunes fue de celebración para ambos donde recordaron con gran alegría este especial día.

A través de sus redes sociales, los padres de Félix recordaron el día de su romántica boda con emotivas imágenes del civil y también de la fiesta. Además, mostraron cómo fue la invitación y otros detalles particulares de la fiesta.

Una de las postales más especiales que mostraron la muestra a la ex participante de Gran Hermano con una persona muy especial: Silvina Luna. La modelo fallecida estuvo junto a la pareja desde el primer día y también en el día de su boda.

Ximena Capristo y Gustavo Conti celebraron 19 años de casados (Foto: Instagram @gusconti)

LA PUBLICACIÓN DE GUSTAVO CONTI Y XIMENA CAPRISTO POR SUS 19 AÑOS DE CASADOS

“Un día como hoy hace muuuuchos años atrás …después de estar 6 años de novio decidimos festejar nuestro casamiento!!“, escribió Gustavo Conti a través de una publicación de Instagram donde celebró sus 19 años de casado.

Ximena Capristo y Gustavo Conti celebraron 19 años de casados (Foto: Instagram @gusconti)

Ximena Capristo y Gustavo Conti celebraron 19 años de casados (Foto: Instagram @gusconti)

Ximena Capristo y Gustavo Conti celebraron 19 años de casados (Foto: Instagram @gusconti)

Ximena Capristo y Gustavo Conti celebraron 19 años de casados (Foto: Instagram @gusconti)