Este fin de semana, el equipo de Luzu TV se coronó bicampeón tras vencer a 412 por 7-6 y Nico Occhiato se pudo dar el gusto de levantar la copa con su equipo y tomarse revancha con el fútbol, que dejó antes de terminar el secundario pese a que creía que iba a vivir como un jugador profesional.

El conductor de Luzu TV visitó este lunes Otro Día Perdido, donde le contó a Mario Pergolini por qué decidió abandonar su sueño de convertirse en futbolista profesional. “Tuve un interés... Mi hermano llegó a jugar en primera. Hasta los 16 yo creía que me iba a ganar la vida jugando al fútbol”, le contó a Mario Pergolini.

Nico Occhiato (Foto: captura eltrece)

“No llegué porque no me dio. En un momento empecé a jugar en cancha de once, llegué a jugar un tiempo en Almirante Brown, que era ahí en Casanova, y ahí no me dio. Empezamos a ir a entrenar, volvía cag… a palos”, confesó Occhiato, antes de recordar que tenía una gran oposición de sus padres y un muy mal desempeño en la escuela.

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“En el colegio no me iba muy bien. Mi viejo nunca bancó el tema del fútbol y me decía ‘Hace otra cosa’. No le divertía”, contó Nico, antes de relatar cómo le costaba encarar el día. “Iba al colegio, salía, y arriba del colectivo me iba comiendo un sándwich. Llegaba a entrenar, volvía a mi casa a las 7, 8 de la noche, tenía que estudiar, me iba mal en el colegio…”, recordó.

“¿Y te frustró no ser jugador de fútbol un poquito en ese momento? ¿No lo sentiste como un fracaso?”, quiso saber Pergolini. “Sí, porque en ese momento a mí me iba re mal en el colegio”, dijo Occhiato, que reveló que al terminar el secundario se inscribió en la carrera de Derecho y llegó a cursar un año y medio.

Nico Occhiato y Mario Pergolini (Foto: capturas eltrece)

“No quedaba otra, porque ya no hacía ni una cosa ni la otra. Y en el colegio me iba mal, entonces ahí...”, contó Nico, antes de que Pergolini lo interrumpa: “Es la quinta vez que decís que en el colegio te iba mal”, le reprochó.

“Es que yo crecí con mis viejos diciéndome que yo era un irresponsable y un vago. Y es que era verdad, porque tenía que hacer la tarea y no la hacía, me iba muy mal”, confesó Occhiato, ocasión que Mario aprovechó para salirle al cruce con todo su sarcasmo: “Qué loco no cambiar nada en toda la vida, ¿no? Bolu… toda la noche con Internet para levantarse chicas”, le dijo.

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