Después de meses de rumores y especulaciones, Robert Pattinson fue confirmado oficialmente como el nuevo James Bond. Amazon MGM Studios anunció que el actor británico asumirá el papel del legendario Agente secreto 007 y tomará la posta de Daniel Craig, quien se despidió del personaje en 2021 con la película Sin tiempo para morir.

La noticia se conoció este lunes 16 de noviembre a través de las cuentas oficiales de James Bond en las redes sociales, que anticiparon la revelación con el mensaje Identity confirmed (“Identidad confirmada”). Poco después, el estudio difundió la primera imagen del actor caracterizado como 007, vestido con el clásico esmoquin del personaje.

Robert Pattinson (Foto: Instagram @robertpattinsqqn)

Pattinson, de 40 años, se impuso en una selección que incluyó a otros nombres importantes de Hollywood, como Josh O’Connor, Callum Turner y Nicholas Hoult. El proceso de casting contempló pruebas de actuación, escenas de acción y evaluaciones de presencia en cámara. Según trascendió, el propio director Denis Villeneuve fue quien llamó al intérprete el domingo para comunicarle que había conseguido el papel.

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La próxima entrega de James Bond tendrá a Denis Villeneuve, responsable de la trilogía de Dune (2021-2026) y de La llegada (Arrival, 2016), en la dirección. El guion estará a cargo de Steven Knight, creador de la exitosa serie Peaky Blinders. La producción será responsabilidad de Amy Pascal y David Heyman, mientras que Tanya Lapointe participará como productora ejecutiva.

“James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y recibir la confianza para interpretar a 007 es el honor de toda una vida”, expresó Pattinson tras conocerse su designación. Por su parte, Villeneuve celebró la elección y destacó que el actor londinense “tiene el alma intemporal del 007 y aporta un espíritu completamente nuevo”.

Robert Pattinson (Foto: Instagram @robertpattinsqqn)

El intérprete construyó una carrera que combina grandes producciones y películas de autor. Alcanzó la fama internacional como Edward Cullen en los films de Crepúsculo, después de su participación como Cedric Diggory en Harry Potter y el cáliz de fuego, y posteriormente trabajó en títulos como Tenet, El faro y The Batman, donde se puso en la piel del hombre murciélago. Ahora asumirá otro de los personajes más emblemáticos de la cultura cinematográfica. La nueva película será la número 26 de la franquicia oficial, todavía no tiene título ni fecha de estreno confirmados y marcará el comienzo de una nueva etapa para el agente secreto creado por Ian Fleming.

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