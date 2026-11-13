El creador de Vikingos, Michael Hirst, prepara su regreso a las historias de guerreros nórdicos.

El creador de Vikingos, Michael Hirst, prepara su regreso a las historias de guerreros nórdicos con Bloodaxe, una nueva serie de acción y drama histórico. La producción reconstruirá el ascenso de Erik Hacha Sangrienta, un personaje del siglo X que protagonizó disputas por el poder en Noruega.

La primera temporada se estrenará el 20 de enero de 2027 en Prime Video y tendrá 8 episodios, que estarán disponibles desde el lanzamiento. Amazon confirmó que la ficción llegará simultáneamente a más de 240 países y territorios.

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La historia estará protagonizada por Xavier Molyneux y Jessica Madsen, conocida por interpretar a Cressida Cowper en Bridgerton. Ambos encabezarán un reparto internacional con grandes figuras.

De qué trata Bloodaxe

La trama sigue a Erik Bloodaxe, uno de los guerreros vikingos más conocidos de la historia, y a su esposa Gunnhild, apodada la Madre de Reyes, mientras intentan conquistar el trono de Noruega.

La pareja deberá enfrentar a poderosos adversarios en un territorio atravesado por rivalidades familiares, alianzas cambiantes y enfrentamientos entre distintos gobernantes.

La trama sigue a Erik Bloodaxe, uno de los guerreros vikingos más conocidos de la historia, y a su esposa Gunnhild, apodada la Madre de Reyes.

La disputa por la sucesión del rey Harald Cabellera Hermosa será uno de los principales conflictos. La posibilidad de que Erik herede el poder genera tensiones entre los miembros de la familia real y quienes aspiran a controlar el reino.

Mientras la lucha se intensifica, otros monarcas escandinavos comienzan a intervenir. La amenaza de una guerra también involucra a un poderoso gobernante inglés, ampliando las consecuencias del conflicto.

La ficción estará ambientada durante el siglo X, cuando los territorios nórdicos atravesaban transformaciones políticas y disputas por la consolidación de sus monarquías.

El tráiler oficial de la serie Bloodaxe.

Aunque sus protagonistas están inspirados en personajes históricos, la producción utilizará recursos dramáticos para desarrollar sus relaciones, motivaciones y enfrentamientos.

El relato combinará batallas, intrigas palaciegas y conflictos personales, con especial atención al papel de Gunnhild en las decisiones políticas de su esposo.

El regreso del creador de Vikingos y la segunda temporada confirmada

Uno de los aspectos destacados de Bloodaxe es la participación de Michael Hirst, responsable de Vikingos, la serie estrenada en 2013 que convirtió a Ragnar Lothbrok en uno de los personajes más populares de la televisión histórica.

En esta oportunidad, Hirst trabaja junto a su hijo Horatio, con quien comparte las tareas de escritura, producción ejecutiva y dirección creativa.

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Aunque ambas ficciones exploran el mundo nórdico, Bloodaxe no es una continuación ni un derivado de Vikingos. Se trata de una historia independiente, ambientada en otro período.

Amazon presentó las primeras imágenes oficiales hace pocos días. Las fotografías mostraron a los protagonistas con vestimentas de época, embarcaciones vikingas y escenarios que anticipan enfrentamientos militares.

Uno de los aspectos destacados de Bloodaxe es la participación de Michael Hirst, responsable de Vikingos.

Posteriormente, durante la Comic Con de Nueva York, la plataforma difundió el primer adelanto y confirmó la fecha de lanzamiento.

Además, la segunda temporada ya fue aprobada antes del estreno de la primera. Sus grabaciones comenzaron en Irlanda y se anunciaron nuevas incorporaciones al elenco, entre ellas Kieran Bew y Melina Åkerman.

Cómo es el reparto de Bloodaxe