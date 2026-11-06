La producción con Margaret Qualley en Amazon Prime Video cuenta con una duración de 111 minutos.

Margaret Qualley, reconocida por su actuación en La sustancia, protagoniza El amor de tu vida, una película que consiguió posicionarse entre los títulos más vistos del streaming. El drama romántico alcanzó el primer puesto en 42 países poco después de su lanzamiento.

La producción estrenada en octubre de 2026 en Amazon Prime Video cuenta con una duración de 111 minutos. Dirigida por Rachel Morrison, presenta una historia que comienza como un romance convencional, pero pronto adquiere un tono más dramático.

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La película sigue a una joven que debe reconstruir su identidad después de una experiencia que transforma sus planes personales y su manera de entender las relaciones.

De qué trata El amor de tu vida

La historia presenta a Maya, una enfermera de Boston de 26 años que mantiene una visión escéptica sobre el amor romántico. Su rutina cambia cuando conoce accidentalmente a Charlie, un joven amable y algo excéntrico con quien establece una conexión inmediata.

El amor de tu vida presenta a Maya, una enfermera de Boston de 26 años que mantiene una visión escéptica sobre el amor romántico.

El encuentro ocurre mientras ambos compran una mesa de luz. Lo que comienza como una conversación casual se transforma en una relación intensa que avanza hasta el matrimonio.

Sin embargo, la pandemia de coronavirus altera inesperadamente sus vidas. Charlie muere y Maya queda enfrentada a un futuro completamente distinto del que había imaginado junto a su pareja.

La protagonista inicia entonces un proceso de duelo que la lleva a abandonar su entorno habitual y viajar por diferentes países, entre ellos Portugal, Inglaterra y Japón.

Durante ese recorrido intenta recuperar su independencia, conocer nuevas personas y descubrir qué desea hacer con su vida. También enfrenta dificultades para mantener algunos vínculos familiares y amistosos.

En medio de esa búsqueda conoce a Felix, un padre soltero que despierta nuevamente su interés sentimental. La relación le plantea preguntas sobre sus expectativas, sus necesidades y la posibilidad de enamorarse después de una pérdida.

El éxito internacional de El amor de tu vida y la recepción de la crítica

Según los datos de FlixPatrol, la película alcanzó el número 1 en 42 países durante sus primeras 48 horas en Prime Video.

El resultado acompañó el regreso de Qualley al protagonismo cinematográfico después de sus trabajos en La sustancia y Pobres criaturas.

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La dirección estuvo a cargo de Rachel Morrison, reconocida por su trabajo como directora de fotografía en Mudbound, que le permitió convertirse en la primera mujer nominada al Oscar en esa categoría.

Margaret Qualley, Amazon Prime Video

El guion fue escrito por Julia Cox, mientras que Ryan Gosling y Jessie Henderson participaron como productores.

La crítica destacó especialmente la interpretación de Margaret Qualley. Valoró su capacidad para representar diferentes etapas del duelo, aunque cuestionó algunos aspectos del tramo final.

A su vez, destacó la sensibilidad de la protagonista y la manera en que la historia aborda la reconstrucción emocional sin limitarse a las convenciones del romance tradicional.

Cómo es el reparto de El amor de tu vida