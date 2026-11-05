El cine perdió a uno de sus realizadores más provocadores. Tinto Brass, el director italiano que escandalizó al mundo con películas como “Calígula” y cuya filmografía sufrió 29 censuras, murió este miércoles en Roma a los 93 años. La noticia fue confirmada por su familia, que anunció que el funeral se realizará en la más estricta intimidad.

Nacido el 26 de marzo de 1933 en Milán como Giovanni Brass, adoptó el apodo de Tinto en honor al pintor Tintoretto, sobrenombre que le había puesto su abuelo. Antes de convertirse en un referente del cine erótico, trabajó en la Cinemateca Francesa de París y colaboró con el reconocido director Roberto Rossellini.

Tinto Brass (Foto: Instagram @queerlion)

Su carrera comenzó en 1963 con “Chi lavora è perduto”, pero su nombre alcanzó repercusión internacional por sus películas cargadas de erotismo, transgresión y polémica. Entre sus títulos más conocidos se encuentran “Salón Kitty”, “La llave”, “Miranda” y “Paprika”.

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“CALÍGULA”, LA PELÍCULA QUE LO CONVIRTIÓ EN UN DIRECTOR MALDITO

Estrenada en 1979, “Calígula” fue su obra más controvertida. Protagonizada por Malcolm McDowell, Helen Mirren y Peter O’Toole, la película recreaba la vida del emperador romano a través de escenas de violencia, sexo explícito y orgías que desataron un escándalo internacional.

Tinto Brass (Foto: Instagram @queerlion)

Sin embargo, el rodaje estuvo atravesado por enfrentamientos entre Brass, el guionista Gore Vidal y el productor Bob Guccione, fundador de la revista Penthouse. Guccione tomó el control del montaje e incorporó escenas sexuales filmadas por una segunda unidad, una decisión de la que Brass renegó públicamente. El director incluso consiguió que su nombre fuera retirado de la versión estrenada.

Tinto Brass y modelos en el festival de cine de Venecia promocion pelicula Fermo Posta Tinto Brass en 1995 (Foto: Reuter)

Lejos de abandonar el género, continuó explorando el erotismo en películas como “Los burdeles de Paprika” y “El hombre que mira”. Defensor de la libertad sexual y de una mirada sin hipocresías sobre el deseo, Tinto Brass construyó una filmografía que desafió los límites de la censura y dejó una marca singular en la historia del cine.

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