Marcelo Tinelli estuvo en la presentación de la tercera temporada de LOL: Last One Laughing Argentina, el exitoso ciclo de humor que regresará a Prime Video el próximo 20 de noviembre. El conductor estuvo acompañado por varios de los comediantes que participarán de esta nueva edición, cuyas primeras imágenes fueron reveladas por la plataforma.

La propuesta volverá a reunir a diez humoristas durante seis horas en una casa, con una consigna tan sencilla como desafiante: hacer reír a los demás sin tentarse ni soltar una carcajada. En esta oportunidad, Tinelli estará al frente del experimento, que contará con Belén Francese, Martín “Campi” Campilongo, Dalia Gutmann, Darío Lopilato, Homero Pettinato, José María Listorti, Marti Benza, Mex Urtizberea, Mica Suárez y Sebastián Almada.

Marcelo Tinelli (Movilpress)

El ganador se llevará el trofeo de LOL Argentina y los 20.000 dólares destinados a la fundación que representa cada participante. La tercera temporada estará disponible exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios.

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LAS FOTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LOL ARGENTINA, TERCERA TEMPORADA CON MARCELO TINELLI Y LOS HUMORISTAS QUE PARTICIPAN

Marcelo Tinelli (Foto: Movilpress)

Belén Francese (Foto: Movilpress)

Campi (Foto: Movilpress)

Darío Lopilato (Foto: Movilpress)

Homero Pettinato (Foto: Movilpress)

Marcelo Tinelli (Movilpress)

Mica Suárez (Movilpress)

Kevsho (Movilpress)

Marti Benza (Movilpress)

José María Listorti (Movilpress)

Marcelo Tinelli y el elenco de LOL Argentina tercera temporada (Movilpress)

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