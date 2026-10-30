La historia transcurre en un mundo donde los superhéroes y los villanos forman parte de la vida cotidiana.

No todos los superhéroes necesitan salvar el universo para protagonizar una historia entretenida. The Tick, también conocida como La garrapata, apuesta por el humor absurdo y los personajes excéntricos para contar las aventuras de un justiciero que se toma demasiado en serio su misión.

La serie estadounidense, disponible en Amazon Prime Video, no alcanzó la popularidad de otras producciones del género, aunque consiguió una recepción muy favorable entre la crítica especializada.

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Tiene dos temporadas y 22 episodios, de aproximadamente 22 a 30 minutos cada uno. Fue creada por Ben Edlund, responsable del personaje original, y está protagonizada por Peter Serafinowicz y Griffin Newman.

De qué trata The Tick

La historia transcurre en un mundo donde los superhéroes y los villanos forman parte de la vida cotidiana. Sin embargo, detrás de esa aparente normalidad existe una organización criminal que amenaza con controlar la ciudad.

The Tick, también conocida como La garrapata, apuesta por el humor absurdo y los personajes excéntricos.

Arthur Everest es un contador sin poderes especiales que sospecha que un peligroso criminal conocido como El Terror continúa con vida, aunque todos lo consideran muerto.

Su investigación lo lleva a encontrarse con The Tick, un superhéroe vestido completamente de azul, dotado de una fuerza extraordinaria y una resistencia casi ilimitada.

El problema es que este peculiar justiciero también tiene una personalidad extravagante, una confianza desmedida y una interpretación bastante particular de lo que significa combatir el mal.

A pesar de sus diferencias, Arthur y The Tick comienzan a trabajar juntos para descubrir una conspiración que involucra a algunos de los personajes más poderosos de la ciudad.

La relación entre ambos sostiene buena parte de la comedia. Mientras Arthur intenta comprender los peligros reales, su compañero responde con discursos heroicos y decisiones inesperadas.

Una sátira que nació en los cómics

El personaje fue creado por Ben Edlund en 1986 como una parodia de los superhéroes tradicionales. Posteriormente protagonizó sus propias historietas y una serie animada estrenada en 1994.

En 2001 tuvo una primera adaptación televisiva con actores reales, protagonizada por Patrick Warburton, pero fue cancelada después de nueve episodios.

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Amazon recuperó la historia años más tarde y convocó nuevamente a Edlund para desarrollar una versión que combinara acción, comedia y una estética cercana a los cómics.

Esta adaptación también incorpora referencias a las grandes franquicias de superhéroes, aunque evita reproducir sus fórmulas más habituales.

La calificación de The Tick y por qué fue cancelada

Uno de sus principales reconocimientos llegó de la crítica. En Rotten Tomatoes, The Tick registra un 95% de aprobación promedio, calculado a partir de las reseñas de sus dos temporadas.

La primera obtuvo un 90%, mientras que la segunda alcanzó el 100%, según las valoraciones recopiladas por el sitio especializado.

The Tick tiene dos temporadas y 22 episodios, de aproximadamente 22 a 30 minutos cada uno.

Pese a esos resultados, Amazon decidió cancelar la producción en 2019, después de su segunda temporada.

Edlund intentó encontrar otra plataforma interesada en continuar la historia, pero finalmente confirmó que no había conseguido un nuevo acuerdo.

Cómo es el reparto de The Tick