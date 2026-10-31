Una madre intenta comprender qué ocurrió con su hija mientras una voz infantil la conduce por sus recuerdos. Esa es la premisa de Distancia de rescate, el thriller psicológico protagonizado por Dolores Fonzi y María Valverde, que se encuentra disponible en Netflix.

Estrenada en 2021, la película tiene una duración de 93 minutos. La dirección corresponde a la cineasta peruana Claudia Llosa, quien también escribió el guion junto con la autora de la novela original.

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La historia combina elementos del terror psicológico con el realismo mágico y una preocupación por los peligros que pueden esconderse detrás de paisajes aparentemente tranquilos.

De qué trata Distancia de rescate

Amanda viaja con su pequeña hija Nina a una zona rural de la Argentina para pasar unos días de vacaciones. Allí conoce a Carola, una mujer que vive cerca y tiene un hijo llamado David.

Entre ambas surge una relación de confianza, aunque Carola comienza a contarle una experiencia perturbadora relacionada con el niño. Según su relato, David sufrió una intoxicación cuando era pequeño y su comportamiento cambió después de un procedimiento destinado a salvarle la vida.

Distancia de rescate está basada en la novela homónima que Samanta Schweblin publicó en 2014.

La historia se construye mediante una conversación entre Amanda y David, quien le pide que recuerde determinados acontecimientos para descubrir el momento en que comenzó la tragedia.

A medida que recupera imágenes de su estadía, aparecen indicios de una amenaza vinculada con el entorno natural y con situaciones que los adultos no logran comprender.

El vínculo entre Amanda y Nina ocupa un lugar central. La protagonista intenta mantener siempre una distancia que le permita llegar rápidamente hasta su hija si ocurre algún peligro.

Sin embargo, los acontecimientos ponen a prueba esa necesidad de protección y muestran cómo el miedo puede transformar la percepción de situaciones cotidianas.

La novela de Samanta Schweblin que inspiró la película

Distancia de rescate está basada en la novela homónima que Samanta Schweblin publicó en 2014 y que posteriormente alcanzó reconocimiento internacional.

El libro presenta una narración fragmentada, construida principalmente a través de un diálogo que obliga al lector a reconstruir los acontecimientos.

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Claudia Llosa trasladó esa estructura al cine y conservó el carácter ambiguo del relato, donde las amenazas reales conviven con elementos difíciles de explicar.

La autora argentina participó en la escritura del guion, lo que permitió mantener aspectos fundamentales de la obra literaria.

Claudia Llosa y los temas detrás de Distancia de rescate

La directora peruana ya había explorado los vínculos entre la memoria, el miedo y las creencias populares en películas como La teta asustada, nominada al Oscar a mejor película internacional.

En esta producción, la maternidad y el temor a perder a un hijo funcionan como ejes de una historia.

En esta producción, la maternidad y el temor a perder a un hijo funcionan como ejes de una historia que también incorpora referencias a la contaminación ambiental.

La película tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián de 2021, donde participó en la competencia oficial.

Cómo es el reparto de Distancia de rescate