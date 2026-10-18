La participación de Dolores Fonzi tiene un significado particular, porque la actriz argentina creó la historia original junto con Constanza Novick.

Las comedias románticas también pueden tener segundas oportunidades. Soy tu fan: La película, recupera la historia de Charly y Nico, protagonistas de una serie que conquistó al público durante sus dos temporadas emitidas entre 2010 y 2012.

La producción disponible en Disney+, reúne a buena parte del elenco original y cuenta con una participación especial de Dolores Fonzi, vinculada con la creación de la historia.

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Con una duración aproximada de 100 minutos, la película funciona como continuación directa de la serie. Su argumento transcurre una década después de los acontecimientos anteriores y presenta nuevos conflictos sentimentales entre personajes que ahora atraviesan otra etapa de sus vidas.

De qué trata Soy tu fan: La película

La historia comienza cuando Charly y Nico vuelven a encontrarse después de diez años separados. Ambos habían protagonizado una relación marcada por idas y vueltas, pero sus caminos tomaron direcciones diferentes.

El reencuentro ocurre durante la boda de Diego y Rocío, celebrada en una playa de Acapulco. La reunión permite recuperar antiguas amistades y descubrir cuánto cambiaron las vidas de los protagonistas.

El gran elenco con figuras mexicanas de Soy tu fan: La película.

Charly debe enfrentarse a los sentimientos que todavía conserva por Nico, mientras él mantiene una relación con Marcela, una mujer que aparece inesperadamente durante las celebraciones.

Fonzi interpreta a Marcela, la nueva pareja de Nico, cuya presencia introduce un conflicto en el reencuentro de los personajes principales.

El tráiler oficial de Soy Tu Fan: La Película.

La película también desarrolla las historias de sus amigos, quienes atraviesan situaciones relacionadas con el matrimonio, las responsabilidades familiares y las decisiones profesionales.

La conexión de Dolores Fonzi con la serie original

La participación de Fonzi tiene un significado particular porque la actriz argentina creó la historia original junto con Constanza Novick.

Soy tu fan nació como una serie argentina protagonizada por Fonzi y luego fue adaptada para la televisión mexicana, donde alcanzó mayor reconocimiento.

Fonzi también participó en la escritura del guion cinematográfico junto con Novick y Laura Paredes, actriz y guionista argentina vinculada con películas como Trenque Lauquen.

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Su aparición en la película mexicana funciona como un encuentro entre las dos versiones de la misma historia.

La directora y el regreso de los personajes

Mariana Chenillo, responsable de la dirección, ya había trabajado en la serie televisiva. Entre sus antecedentes cinematográficos figura Cinco días sin Nora, película estrenada en 2008.

La producción se filmó en Acapulco y llegó a los cines mexicanos en septiembre de 2022, más de una década después de la emisión de los primeros episodios.

Fonzi interpreta a Marcela, la nueva pareja de Nico, cuya presencia introduce un conflicto en el reencuentro de los personajes principales.

El regreso también preparó el camino para una tercera temporada televisiva, que continuó explorando las relaciones de los personajes.

La película con Dolores Fonzi mantiene el tono de comedia romántica de la serie, pero incorpora situaciones relacionadas con la madurez, la convivencia y los cambios personales.

Cómo es el reparto de Soy tu fan: La película