La historia cinematográfica de Star Wars podría continuar más allá de los nueve episodios de la saga Skywalker. Lucasfilm avanza con una nueva trilogía que tendría como punto de partida una película situada después de El ascenso de Skywalker, estrenada en 2019.

El proyecto se encuentra todavía en una etapa temprana de desarrollo y, a comienzos de octubre de 2026, no tiene fecha de estreno, duración ni reparto confirmado. Jon Watts, director de la trilogía de Spider-Man protagonizada por Tom Holland, aparece vinculado para dirigir la primera película, mientras Simon Kinberg trabaja como guionista y productor.

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La información generó una fuerte reacción entre los seguidores porque podría significar el regreso a una historia que Disney había presentado como cerrada con el Episodio IX.

De qué trata el posible Episodio 10 de Star Wars

Por ahora, Lucasfilm mantiene en secreto la trama. La nueva película estaría situada cronológicamente después de Star Wars: El ascenso de Skywalker, pero no está confirmado si llevará oficialmente el nombre de Episodio X ni si las tres producciones serán numeradas como los episodios X, XI y XII.

Jon Watts, director de la trilogía de Spider-Man protagonizada por Tom Holland, aparece vinculado para dirigir la primera película.

Ese detalle es importante. Cuando se conoció en 2024 que Kinberg desarrollaba una trilogía, fuentes de Lucasfilm rechazaron la idea de que necesariamente continuaría la saga Skywalker y señalaron que podía iniciar una nueva historia con otros personajes.

Los reportes más recientes vuelven a vincularla con el período posterior al Episodio IX y mencionan incluso un posible regreso de Rey, interpretada por Daisy Ridley, aunque su participación tampoco está confirmada.

La última vez que el personaje apareció en el cine fue precisamente en El ascenso de Skywalker, donde la historia terminó con Rey adoptando el apellido Skywalker.

Quiénes están detrás de la nueva trilogía

Simon Kinberg no es nuevo dentro del universo creado por George Lucas. Fue cocreador de la serie animada Star Wars Rebels junto a Dave Filoni y Carrie Beck y también trabajó como consultor en El despertar de la Fuerza.

Su trayectoria cinematográfica incluye X-Men: Primera generación, X-Men: Días del futuro pasado, X-Men: Apocalipsis y Dark Phoenix.

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Jon Watts también tiene experiencia previa con la franquicia. Además de dirigir Spider-Man: Homecoming, Far From Home y No Way Home, participó en Skeleton Crew, la serie de Star Wars estrenada en Disney+.

Su incorporación despertó opiniones divididas entre seguidores. Parte de las críticas difundidas en redes sociales cuestiona que Lucasfilm regrese nuevamente al legado Skywalker en lugar de explorar períodos completamente nuevos de la galaxia.

Por qué todavía no puede hablarse de un Episodio X confirmado

La nueva trilogía está en desarrollo, pero eso no equivale todavía a una producción aprobada.

The Hollywood Reporter informó recientemente que Disney aún no había dado luz verde definitiva al primer largometraje, pese a que Watts y Kinberg ya trabajan sobre el proyecto.

La nueva trilogía está en desarrollo, pero eso no equivale todavía a una producción aprobada.

La situación recuerda además a otros anuncios de Star Wars que atravesaron largos procesos de desarrollo sin llegar inmediatamente al cine. Durante los últimos años estuvieron vinculados a proyectos cinematográficos directores como Taika Waititi, James Mangold, Sharmeen Obaid-Chinoy y Rian Johnson.

Mientras tanto, el calendario confirmado de la franquicia incluye Star Wars: Starfighter, dirigida por Shawn Levy y protagonizada por Ryan Gosling, cuyo estreno está previsto para 2027.