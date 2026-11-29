El crimen de Pazos, una miniserie que recupera la historia de una mujer asesinada en Galicia y los errores institucionales que rodearon su caso.

Los crímenes reales siguen ocupando un lugar destacado entre las producciones españolas de suspenso. Una de las incorporaciones más recientes es El crimen de Pazos, una miniserie que recupera la historia de una mujer asesinada en Galicia y los errores institucionales que rodearon su caso.

Consta de 3 episodios, y pronto se convirtió en lo más visto dentro del catálogo de Netflix. Protagonizada por Tristán Ulloa, combina investigación policial, drama familiar y una reconstrucción de los acontecimientos que conmocionaron a España.

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La ficción fue desarrollada por Bambú Producciones, responsable de otros títulos inspirados en hechos reales, como El caso Asunta. Su propuesta no se limita a descubrir quién cometió el crimen, sino que también examina las advertencias desatendidas y las oportunidades perdidas para proteger a la víctima.

De qué trata El crimen de Pazos

La historia transcurre en Pazos, un pequeño pueblo gallego donde Irene y Aniceto llevan una vida aparentemente tranquila. Todo cambia cuando la mujer sufre una violenta agresión dentro de su casa, durante lo que inicialmente parece haber sido un robo.

La historia transcurre en Pazos, un pequeño pueblo gallego donde Irene y Aniceto llevan una vida aparentemente tranquila.

Irene sobrevive al ataque, pero sus heridas obligan a trasladarla a un hospital. Mientras permanece internada, el sargento Elías, de la Guardia Civil, comienza a desconfiar de la versión ofrecida por su marido.

El investigador encuentra indicios que apuntan hacia Aniceto e intenta convencer a las autoridades de que la mujer continúa en peligro. Sin embargo, sus advertencias no reciben la respuesta que considera necesaria.

El tráiler oficial de la miniserie El Crimen de Pazos, en Netflix.

A medida que avanza la investigación, el relato muestra las dificultades para actuar frente a una sospecha de violencia machista y las consecuencias de las decisiones tomadas por quienes debían garantizar la seguridad de Irene.

La tensión no depende únicamente de identificar al responsable. También surge de la posibilidad de que las instituciones intervengan antes de que ocurra una nueva tragedia.

El caso real de Isabel Fuentes que inspiró El crimen de Pazos

La miniserie está basada en el asesinato de Isabel Fuentes, una mujer de 66 años que vivía en Verín, Galicia, junto a su marido, Aniceto Rodríguez.

En abril de 2015, Isabel fue brutalmente golpeada mientras descansaba en su vivienda. Su esposo sostuvo que habían sufrido un robo, pero los investigadores comenzaron a cuestionar esa explicación.

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La víctima fue trasladada al Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, donde permaneció internada mientras se recuperaba de las lesiones.

Treinta y siete días después del primer ataque, fue asesinada en el hospital por su marido, quien posteriormente recibió una condena de 31 años de prisión.

El caso provocó fuertes cuestionamientos sobre los mecanismos de protección disponibles para las víctimas de violencia de género y la actuación de las instituciones.

Consta de 3 episodios, y pronto se convirtió en lo más visto dentro del catálogo de Netflix

Además de la ficción, Netflix incorporó Desprotexida: El crimen de Pazos, un documental dirigido por Jorge Laplace que reúne testimonios de investigadores, familiares y otras personas relacionadas con los hechos. Ambas producciones ofrecen perspectivas diferentes sobre la misma tragedia.

Cómo es el reparto de El crimen de Pazos