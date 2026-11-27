Netflix apuesta nuevamente por el cine argentino con una producción que reúne a grandes figuras de la ficción nacional. Se trata de Felicidades, la película protagonizada por Adrián Suar y Griselda Siciliani, que llegará a la plataforma el próximo 18 de diciembre de 2026.

El largometraje está basado en la exitosa obra teatral homónima que ambos actores protagonizaron y que conquistó al público durante 2024.

En esta oportunidad, la historia tendrá su adaptación cinematográfica bajo la dirección del reconocido cineasta español Álex de la Iglesia.

De qué trata Felicidades, la película de Netflix con Adrián Suar y Griselda Siciliani

La historia gira alrededor de un marido que intenta recomponer su relación de pareja y decide organizar un festejo de cumpleaños especial para su mujer.

Lo que comienza como una celebración ideal pronto se convierte en una noche caótica e inesperada. La irrupción de un médium altera por completo el encuentro y provoca que los invitados queden expuestos a través de sus secretos y mentiras más ocultas.

Adrián Suar y Griselda Siciliani en "Felicidades". Foto: Netflix

En medio de situaciones desopilantes, la casa parece cobrar vida propia y la velada termina convirtiéndose en una sucesión de acontecimientos tan absurdos como inesperados.

La película combina humor, enredos y situaciones disparatadas, con el sello particular de Álex de la Iglesia detrás de cámara.

El elenco completo de Felicidades, la película de Netflix

Adrián Suar y Griselda Siciliani encabezan la producción como la pareja protagonista.

El elenco se completa con grandes figuras del espectáculo argentino:

Benjamín Vicuña.

Violeta Urtizberea.

Mike Amigorena.

Martín Garabal.

Mónica Raiola.

Diego Capusotto, en una participación especial.

La película está dirigida por Álex de la Iglesia y producida por Adrián Suar, a través de Preludio.

Cuándo se estrena Felicidades en Netflix

La película estará disponible en la plataforma a partir del 18 de diciembre de 2026.