Los fanáticos de la Tierra Media tienen motivos para celebrar: Prime Video confirmó la cuarta temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder. La exitosa producción basada en el universo creado por J.R.R. Tolkien ya se encuentra en etapa de preproducción y comenzará a filmarse durante la próxima primavera en Shepperton Studios, en el Reino Unido, donde se desarrolla la producción de la serie.

El anuncio fue realizado por Amazon MGM Studios el martes 24 de noviembre y llegó en una jornada especial para la ficción, ya que también se habilitaron anticipadamente los dos últimos episodios de la tercera temporada. Estos capítulos tienen un atractivo especial para los seguidores de la saga: muestran por primera vez en pantalla la forja del icónico Anillo Único.

Fotograma de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder (Foto: gentileza Prime Video)

“El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder se ha convertido en una serie emblemática para Prime Video”, destacó Peter Friedlander, director de Televisión Global de Amazon MGM Studios. Además, confirmó la continuidad del equipo creativo encabezado por J.D. Payne y Patrick McKay, quienes volverán a estar al frente de la producción.

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Por el momento, Prime Video no reveló detalles específicos sobre la trama de los nuevos episodios ni anunció una fecha de estreno. Sin embargo, la confirmación de la continuidad de Payne y McKay anticipa que la historia seguirá desarrollándose dentro del universo de la Segunda Edad de la Tierra Media, miles de años antes de los acontecimientos de El Hobbit y El Señor de los Anillos.

La plataforma también destacó el impacto internacional de la producción. Según los datos difundidos por Amazon, la tercera temporada alcanzó los 33 millones de espectadores en sus primeros 12 días y se ubicó entre las diez temporadas de regreso más vistas en la historia del servicio. Además, desde su lanzamiento se mantuvo como el título número uno de Prime Video a nivel mundial, llegando al primer puesto en más de 100 países.

Fotograma de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder (Foto: gentileza Prime Video)

Con más de 200 millones de espectadores acumulados desde su estreno, Los Anillos de Poder se consolidó como una de las apuestas más importantes de la plataforma. La serie presenta una historia coral protagonizada por personajes conocidos y nuevos, en una época marcada por el resurgimiento de Sauron, la forja de los grandes anillos de poder y los conflictos que amenazan a los distintos pueblos de la Tierra Media.

Mientras avanza la producción de la cuarta entrega, los seguidores también tienen la posibilidad de ponerse al día con la historia: desde el 24 de noviembre, los 24 episodios correspondientes a las tres primeras temporadas se encuentran disponibles en exclusiva en Prime Video, en más de 240 países y territorios.

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