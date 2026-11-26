El corazón de Chechu Bonelli tiene un nuevo dueño, luego de su fugaz romance con Facundo Pieres, y su novio tiene una curiosa coincidencia con Darío Cvitanich.
“El chico se llama Tomás Badessich, tiene 36 años”, contó Pochi de Gossipeame.
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Ahí, Ángeles Balbiani reaccionó en Puro Show: “¿¡Otra vez con ‘ich’ termina!?“.
La referencia es a Cvitanich, el papá de Lupe, Carmela y Amelia, quienes ya saben de la relación.
QUÉ DIJO CHECHU BONELLI DE SU NOVIAZGO
Como Pochi tenía una foto de Bonelli con Badessich en una clínica, Cecilia blanqueó todo: “Él no es del medio, quiero cuidar esto, tiene 36 años, lo conocí en Areia jugando al fútbol”.
“La verdad que estoy muy contenta porque es muy compañero y posta, me cuida mucho y me acompaña mucho”, remató Chechu Bonelli.