Nora Colosimo volvió a apuntar contra la China Suárez y lanzó explosivas frases sobre la actriz en una entrevista súper picante que le hicieron Fefe Bongiorno, Pepe Ochoa y Santiago Riva Roy en El Ejército de la Mañana, el stream de Bondi Live.

A cinco años del estallido del WandaGate, la mamá de Wanda Nara no olvida ni perdona. “Todo lo que hace esa mujer me parece nefasto”, dijo Nora, y reveló que la actual pareja de Mauro Icardi la bloqueó en las redes sociales. Desafiante, apuntó: “Por algo será que me calla”.

Consultada sobre la posibilidad de compartir una cena con la actriz, en caso de que Wanda llegara a perdonarla y retomara un diálogo respetuoso con Icardi, Nora fue letal: “Yo veo más allá que mis hijas por experiencia, por los años que tengo, veo cosas que me veía venir. De él no me lo esperaba, pero no creo que pueda (compartir una mesa)”.

Nora Colosimo fulminó a la China Suárez y lanzó una fuerte acusación sobre Mauro Icardi (captura de Bondi Live)

La fuerte acusación de Nora Colosimo sobre la relación de la China Suárez con Mauro Icardi

“Yo jamás voy a poder creer en una pareja que comenzó de la manera que comenzó”, expuso la mamá de Wanda y Zaira Nara.

Acto seguido, lo argumentó con un ejemplo letal, al recordar una frase que, según su planteo, habría pronunciado Icardi sobre la China Suárez: “Si un hombre me quiere seducir diciéndome que ‘soy la más fácil de la Argentina’, ‘olorosa’, ‘sucia’, ¿te parece que ese hombre va a llegar a mí? No... Para mí acá hay un acuerdo económico”.