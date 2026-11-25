Facundo Arana estaría atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida familiar después de su separación de María Susini. Según reveló Pepe Ochoa en LAM, el actor tendría prohibido ingresar al country de Pilar donde vive su expareja y sus hijos, y el vínculo con sus seres queridos estaría profundamente deteriorado. “Facundo y su familia no tienen contacto”, aseguró el periodista al describir el delicado escenario.

De acuerdo con la información que recibió el panelista, el conflicto con Susini se habría profundizado por las contradicciones del actor durante sus intentos de recomponer la relación. Mientras le manifestaba a la modelo que quería volver a estar con ella, paralelamente habría comenzado a conocer a otra mujer, Marian Saud. Esa situación habría provocado un fuerte malestar cuando empezaron a circular en las redes sociales publicaciones que daban indicios del nuevo vínculo.

Video: América TV

“El conflicto es que Facundo hablaba con María y, a la vez, estaba conociendo a otra persona. María no entendía por qué él ocultaba una relación”, explicó Ochoa. Según su relato, el enfrentamiento llegó a tal punto que Susini habría tomado una drástica decisión: “María decidió que Arana no tenga ni autorización para entrar al country donde viven. María no lo quiere ver”, sostuvo.

EL CONFLICTO DE FACUNDO ARANA CON SU HIJA QUE HABRÍA AGRAVADO LA INTERNA FAMILIAR

Pero el distanciamiento no estaría relacionado únicamente con la separación de la pareja. Ochoa también contó que existirían diferencias entre Arana y su entorno familiar por la relación sentimental de una de sus hijas, que tendría 18 años y estaría de novia con un hombre de 40, quien habría sido su profesor. “María estaba a favor del noviazgo, mientras que Facundo decía: ‘Vos tenés 18 y tu profesor 40’”, relató el panelista.

Según la versión que presentó en LAM, ese desacuerdo habría tenido consecuencias durante una internación de la joven, luego de un accidente. “A Facundo no lo dejaron entrar a la clínica porque rechazaba al novio de ella. (...) Lo que pasó en el hospital es que no lo dejaron entrar porque estaba en contra de esa relación y el novio estaba ahí”, detalló Ochoa.

María y Facundo se casaron en diciembre de 2012.

El periodista sostuvo que las diferencias vienen de arrastre y que el panorama habría derivado en un alejamiento cada vez mayor del actor respecto de sus seres queridos. Incluso reprodujo una frase que, según contó, le transmitieron desde el entorno familiar: “No lo reconocemos, no sabemos qué le pasa”. Ochoa agregó que intentó comunicarse con las personas involucradas para conocer sus versiones, pero no obtuvo respuestas.

Por último, el panelista describió cómo habría cambiado la dinámica familiar después de la separación. “Cuando te separás, los padres ya no charlan en el día a día como cuando viven juntos. Facundo se retiró y María quedó con los hijos”, concluyó. Hasta el momento, ni Arana ni Susini realizaron declaraciones públicas para confirmar o desmentir las versiones sobre el conflicto y el supuesto distanciamiento familiar.

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