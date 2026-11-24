La muerte de Matías Ricciardelli, expareja de Maypi Delgado y padre de su hija, generó una profunda conmoción. En medio del dolor, la ex Gran Hermano decidió mantener un perfil bajo y limitar sus publicaciones en las redes sociales.

Aunque hasta el momento no trascendieron oficialmente las causas de su fallecimiento, en Puro Show (eltrece) dieron a conocer algunos detalles sobre las circunstancias que rodearon su muerte y explicaron por qué eligieron no profundizar en el tema.

La encargada de hablar fue Pochi, de Gossipeame, quien había dado a conocer la triste noticia. “Él murió el martes, yo me enteré a los pocos días, me lo contaron, busqué confirmarlo, terminé confirmando que eso había sido así”, relató.

El primer mensaje de Maypi Delgado sobre la muerte de Matías Ricciardelli. Foto: Captura de Instagram Stories (@maypidelgadosi) Por: Fabiana Lopez

Sin revelar mayores precisiones sobre lo ocurrido, la panelista explicó que decidió manejar la información con cautela por respeto a los familiares del joven.

“Por respeto a la familia no se va a indagar mucho en cuáles fueron las cuestiones de su fallecimiento, que de por sí es muy doloroso”, sostuvo.

Qué dijeron en Puro Show sobre la muerte del ex de Maypi Delgado

Durante el programa, Pampito también se refirió a la decisión de no revelar detalles sobre las circunstancias del fallecimiento de Ricciardelli y remarcó que se trata de una situación especialmente delicada.

“Es muy delicado, decidimos no contar los detalles porque son escabrosos”, expresó el periodista.

Por su parte, Matías Vázquez respaldó la postura de sus compañeros y explicó por qué se mantuvo la reserva alrededor de la noticia: “Se mantuvo un silencio por respeto a él”.