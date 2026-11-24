La forma en que Florencia de la Ve comunicó el viernes en vivo que Los Profesionales sería levantado de el nueve dejó en shock a sus compañeros, quienes se habían enterado en ese mismo instante que se quedaban sin trabajo, y este lunes la conductora se disculpó.

“Quiero empezar pidiéndole disculpas a mis compañeros. Yo ya hablé con ellos antes de salir al aire”, arrancó la conductora.

Y continuó: “Cuando lo estaba diciendo al aire me dijeron ‘pero los chicos no saben’. Ahí me di cuenta que ellos no sabían. En ese momento, la verdad que no supe cómo manejarlo. Estaba muy nerviosa”.

Florencia de la Ve.

“No hubo ninguna mala intención, ni quise decir lo que dije, estaba nerviosa, no supe cómo comunicarlo, y soy una persona y me puedo equivocar. Lo que sí no creo merecer, todas las cosas que se están diciendo, ninguna”, remató.

La reacción de los panelistas de Florencia de la Ve

El lunes Flor no fue al canal por el feriado, pero Andrea Taboada había admitido que no había llegado a “pagar las expensas”, Ana Laura Román se quebró en llanto y Naiara Vecchio confesó que era su “principal trabajo”.

Sin embargo, hoy tanto ellos como Damián Rojo y Fernando Cerolini reconocieron que no hubo mala fe de parte de Florencia de la Ve al impactarlos con la mala noticia, la disculparon y agradecieron su generosidad.