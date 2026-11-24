Alejandra Maglietti fulminó a la China Suárez al recordar un incómodo encuentro (Foto de Instagram y captura de Bondi Live)

Alejandra Maglietti recordó el incómodo episodio que vivió con la China Suárez cuando coincidieron en un bar junto a sus compañeros de Bendita.

La panelista de Storytime no se guardó nada al describir la actitud que tuvo la actriz y resumió aquel encuentro con una contundente frase: “Fue una situación horrenda”.

Alejandra Maglietti fulminó a la China Suárez al recordar un incómodo encuentro (Video de Storytime, de Bondi Live)

Alejandra Maglietti fulminó a la China Suárez al recordar un incómodo encuentro

“La única vez que me crucé face to face con la China la pasé como el cu... Me pareció muy soberbia y horrible su actitud”, comenzó diciendo Alejandra Maglietti al hablar de la actual pareja de Mauro Icardi.

En ese marco, la panelista contextualizó la escena y contó que el encuentro ocurrió cuando la China todavía estaba de novia con Rusherking. En ese momento, ella se encontraba con varios integrantes de Bendita, entre ellos Horacio Pagani y Edith Hermida, y tuvieron una ocurrencia que terminó de la peor manera.

“Estábamos en un lugar y ella estaba de novia todavía con Rusherking. Éramos como un grupete, estaba con Pagani, Edith (Hermida) y otros. Y se nos ocurrió en el momento una pelotudez: como hacer que Pagani los salude”, relató en Bondi Live.

Sin embargo, Maglietti aclaró que prefirió mantenerse al margen de la situación para evitar pasar un momento incómodo.

“Me quedé en el fondo para no formar parte del papelón, pero era como para remarla y reírnos un poco, caímos con la mejor”, continuó.

Luego, la panelista describió cómo reaccionó la actriz cuando se acercaron a proponerle el saludo.

“Yo sabía que iba a salir todo como el cu... y dije me quedo en el fondo porque no iba a hacer ese papelón. Pero caímos con la mejor, estábamos en el mismo bar, dijimos: ‘Che, te quiere saludar Pagani’. Nunca en mi vida sentí algo igual, ni siquiera nos miró, como si no existiéramos”, recordó.

Finalmente, Maglietti volvió a calificar aquel episodio como una experiencia desagradable, aunque aclaró que no condiciona su opinión sobre la actriz.

“Fue una situación horrenda. Después cuando tiene razón la defiendo igual, no pasa nada, y cuando no la tiene también”, concluyó.