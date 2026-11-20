La China Suárez volvió a mostrar un momento de intimidad junto a Mauro Icardi y esta vez el protagonista fue un asado.

La actriz compartió un video en sus historias de Instagram en el que se ve al futbolista encargado de la parrilla y acompañó las imágenes con un guiño que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

En la grabación, Icardi aparece concentrado en la preparación de la comida: mientras corta algunos ingredientes y se ocupa de manejar la parrilla, la actriz lo filma y musicaliza el momento con el audio viral de TikTok “¿Quién es ese hombre?”.

Como si la referencia no fuera suficiente, la China sumó un emoji de una cara babeándose, dejando en claro que la escena le había despertado toda su admiración por su novio.

Video: Instagram @sangrejaponesa

El detalle que llamó la atención: la China Suárez es vegetariana

La publicación tuvo un condimento particular: la China Suárez es vegetariana, por lo que la destreza de Icardi frente a la parrilla no necesariamente implica que ella vaya a compartir el menú o que vayan a consumir carne animal.

Sin embargo, eso no le impidió disfrutar del espectáculo y mostrar, con humor y complicidad, cuánto le gusta ver a su pareja en ese rol.

Una vez más, la actriz eligió las redes sociales para compartir una postal de su relación con el delantero, aunque esta vez lo hizo con una cuota de humor y al ritmo de uno de los audios más populares del momento.