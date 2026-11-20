Pity Álvarez (54) fue condenado a 12 años de prisión por el homicidio de Cristian Maximiliano “Gringo” Díaz (36), ocurrido l 12 de julio de 2018 en Villa Lugano.

El fallo del Tribunal Oral en lo Criminal 29 ordenó la inmediata detención del músico, que siguió la sentencia por videoconferencia, ya que estaba en el centro de salud mental Solar Colonial por orden de la Justicia Civil.

Para alegría del exlíder de Viejas Locas, los magistrados estipularon que el encierro sea en modalidad domiciliaria, y no en una unidad penal federal.

Álvarez durante un traslado a tribunales.

La sentencia además de Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro fue celebrada por la familia del fallecido, que estaba representada por Fernando Burlando.

Las penas en expectativa

Si bien la fiscalía había solicitado Sandro 18 años y 6 meses, la querella pidió una 11 años y 2 meses. Es decir que el Tribunal fue más severo que la propia hermana del fallecido.

A su vez, la defensa de Cristian Álvarez había buscado la absolución por considerar el hecho como legítima defensa, o al menos un exceso. Aunque se aliviaron porque declararon prescripta la causa por tenencia ilegal de arma de fuego, que podría haberle agravado la pena.

Lo cierto es que Pity Álvarez ya pasó tres años en en el pabellón de pacientes psiquiátricos de Ezeiza, y luego purgó prisión domiciliaria. Con lo cual, cuando se conozcan los fundamentos del fallo la defensa buscará que se le computen los años que ya pasó bajo encierro.