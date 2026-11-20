Mica Viciconte vivió un inesperado momento en pleno stream de Telefe con su hijo, Luca Cubero. Al pequeño le dieron ganas de ir al baño y lo manifestó a viva voz.
“Quiero hacer caca”, dijo Luca en pleno stream, descolocando a su madre y a todos los integrantes de La Jugada.
“No. ¿Me podés esperar? Ya terminamos, un segundito”, le respondió Mica conteniendo la risa. Madre de gemelas, Daniela Celis acotó, comprensiva: “Quiere hacer caca. Es normal, los niños hacen caca”.
Mientras la conversación transcurría al aire, el sonido de un gas irrumpió de repente y la ex Gran Hermano reaccionó: “Ay, no, no, llevalo”. Luego Celis bromeó sobre la comida que estaban degustando en el stream: “Las cosas chinas le hicieron efecto”.
Con picardía, el hijo de Mica y Fabián expresó: “¿Me tiro un pedito? Un pedito. Caca”.
Las carcajadas y las tentadas coparon por completo el programa, mientras Mica trataba de manejar el insólito momento: “No, no, estamos en un programa en vivo”.
Y Lizardo Ponce optó por invitarlos a que se retiren para que Luca Cubero pueda ir al baño tranquilo: “Un aplauso para Luca Cubero y Mica Viciconte. Andá a llevarlo a cagar”.