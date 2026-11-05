Charlotte Caniggia y Mica Viciconte protagonizaron un desopilante momento en el streaming de Telefe, donde comparten pantalla junto a otros integrantes del ciclo. Todo comenzó cuando la hija de Mariana Nannis reparó en el look de su compañera y lanzó una crítica sin filtros sobre uno de los accesorios que llevaba puesto.

La protagonista del comentario fue la gorra que había elegido Mica para la transmisión. Sin vueltas, Charlotte expresó su opinión y desató un intercambio de frases filosas que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más divertidos del programa.

“Esa gorra no te queda bien, parece un trapito”, disparó Caniggia frente a sus compañeros.

Pero no se quedó ahí. La mediática redobló la apuesta y cuestionó el resto del outfit de Viciconte: “Así no podés venir, nena. Te levantaste y viniste para acá, ¿no? No te pusiste una mierd*”.

La respuesta de Mica Viciconte al comentario de Charlotte Caniggia

Lejos de quedarse callada, Mica recogió el guante y le respondió con ironía. La panelista puso en duda que para participar de un programa de streaming sea necesario producirse demasiado y aprovechó para devolverle el comentario a su compañera.

“No sé si el streaming es para venir tan arriba, creo que la que está rara es Charlotte”, retrucó, en referencia al look de la hija de Claudio Paul Caniggia.

La respuesta provocó risas en la mesa y dejó en evidencia las diferentes maneras que tienen ambas de pensar la moda y la vestimenta para este tipo de espacios.

Charlotte, por su parte, defendió su postura y explicó que para ella la imagen personal es importante más allá de la ocasión.

“Yo creo que la vida es una, hay que ponerse lo mejor y es mejor estar linda vestida”, sostuvo, dejando en claro que no comparte la idea de vestirse de manera informal para una transmisión.

Mica Viciconte hizo un particular pedido en pleno programa

En medio del intercambio, Mica terminó reconociendo que elegir qué ponerse no siempre es una tarea sencilla para ella. Incluso, aprovechó la conversación para hacer un pedido que sorprendió a sus compañeros.

“Tengo un problema con la vestimenta. Estoy buscando una asesora de imagen que me quiera vestir linda”, confesó entre risas.

El comentario terminó de darle un tono distendido a la situación, que continuó entre bromas y complicidad con el resto de los integrantes del programa.

Así, Charlotte Caniggia y Mica Viciconte dejaron en claro que tienen estilos muy diferentes a la hora de vestirse y protagonizaron un divertido cruce televisivo en el que ninguna se guardó su opinión.