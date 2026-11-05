Mauro Icardi volvió a apuntar contra Wanda Nara en medio de la batalla judicial que mantienen por sus hijas y publicó una serie de imágenes de terror para acompañar su explosivo descargo. Con payasos siniestros, muñecas colgantes y la máscara del personaje Momo, el futbolista respondió a las versiones sobre una supuesta deuda alimentaria de 90 mil dólares y un pedido para impedirle salir del país.

El conflicto se reavivó después de que la periodista Naiara Vecchio difundiera detalles de una resolución judicial que rechazó el pedido de Icardi para reducir la cuota alimentaria y lo intimó a pagar los meses de septiembre y octubre. Según esa información, la liquidación ascendería a 60 mil dólares, pero se incrementaría un 50 por ciento por el incumplimiento de los plazos, hasta alcanzar los 90 mil dólares.

Los mensajes "de terror" de Mauro Icardi dedicados a Wanda Nara (Foto: Instagram @mauroicardi)

En ese contexto, el delantero publicó una primera historia de Instagram con un payaso inflable de ojos rojos y lanzó: “Otra mentira que quisieron instalar algunos voceros esta semana. Deudas, salida del país. ¿Cómo decían?”. Luego agregó: “Para verdades están las resoluciones judiciales. Qué raro que siempre en dichas resoluciones dice todo lo contrario”.

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En otra publicación, con una muñeca siniestra como telón de fondo, Icardi enumeró cinco puntos para cuestionar la información que circuló sobre su situación judicial. “Documento mata relato. Resumo tanta letra”, escribió. Entre otras cosas, aseguró que el expediente por la reducción de alimentos es diferente, que la Cámara revocó una multa del 50% y que la Justicia rechazó el pedido de prohibición de salida del país.

Los mensajes "de terror" de Mauro Icardi dedicados a Wanda Nara (Foto: Instagram @mauroicardi)

También sostuvo que la liquidación de alimentos aprobada corresponde a montos que, según su versión, ya fueron abonados en la cuota de junio de 2026. Sobre el embargo de su propiedad en Nordelta, afirmó que pertenece a otra causa judicial, que está apelada y que “pronto se levantará”. Finalmente, disparó contra quienes difundieron la información: “No le mientan tanto a la gente. Si necesitan plata, vayan a trabajar. ¡Chimuertos!”.

Los mensajes "de terror" de Mauro Icardi dedicados a Wanda Nara (Foto: Instagram @mauroicardi)

Pero Icardi no terminó ahí. En una tercera historia, con la máscara de Momo sobre su rostro, mostró la resolución judicial del 4 de noviembre y cuestionó las firmas que aparecen en el documento. “Se ve que ser mitómano se contagia”, lanzó. Para cerrar, compartió un video suyo riéndose junto a una captura del escrito y remató: “No se puede competir contra principiantes. Pero admito que me gusta tu confianza, considerando tus resultados. Qué atrevida es la ignorancia”.

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