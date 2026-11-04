Wanda Nara volvió a dar que hablar en MasterChef Celebrity. Esta vez, la conductora protagonizó un desopilante momento con Luck Ra, quien quedó en el centro de una escena cargada de humor, indirectas y una frase que no pasó inadvertida.

Todo comenzó cuando Wanda lanzó un comentario frente a los participantes: “Luck Ra, dame un besito”, atinó a decir. Pero rápidamente aclaró que le estaba hablando a un muñeco de burro en el que estaba sentada. “Al único que puedo besar es a este animal”, agregó.

Pero el momento más picante llegó cuando la Wanda hizo referencia a los ex de sus amigas y dejó en claro que hay ciertos límites que no está dispuesta a cruzar: “Yo con los ex de mis amigas (por La Joaqui) ni cerca los quiero ver pasar. ¡Nada! ¡Son una bolsa de nada! ¡No se tocan!“, lanzó.- Y el músico cerró, con humor: “Ojalá pensaran igual”.

¡Qué momento!

Foto: Captura (Telefe)

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Foto: Instagram (@lajoaqui)

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WANDA NARA ACORRALÓ A LUCK RA CON UNA PREGUNTA ÍNTIMA EN MASTERCHEF CELEBRITY: “¿ESTÁS APURADO POR...?”

Wanda Nara volvió a hacer de las suyas en MasterChef Celebrity. Durante la presentación de Luck Ra en el reality de cocina, la conductora sorprendió al cantante con una pregunta íntima sobre su situación sentimental tras su polémica y mediática separación de La Joaqui.

Todo comenzó cuando Lizy Tagliani expresó su entusiasmo por la llegada del artista al programa: “Estoy tan contenta de que vino Luck Ra”, comentó, antes de explicar el motivo de su alegría: “Porque siento que estamos al mismo nivel”.

La frase despertó la curiosidad en el estudio y la conductora fue directo al grano: “¿Pero estás soltero, Luck Ra?”, le preguntó, sin rodeos. Fue entonces que el cantante se sinceró frente a sus compañeros: “Sí, obvio, soltero y solo”.

Foto: Captura (Telefe)

Con el joven en el centro de las bromas, Wanda quiso profundizar sobre sus intenciones románticas y le hizo otra pregunta directa: “¿Estás apurado por conocer al amor?”. Y lUck Ra cerró, sin dudarlo: “No, para nada”.

¡Clarito!