Un nuevo tema de Luck Ra quedó en el centro de la polémica antes de su lanzamiento. En Sálvese Quien Pueda, el panelista Martín Salwe dio detalles de la canción que el cantante cordobés prepara junto a Khea y sorprendió a Sabrina Rojas al deslizar que la letra estaría dirigida a La Joaqui.

Todo comenzó cuando Salwe anunció el estreno y puso el foco en el título de la canción, que despertó suspicacias por su posible destinataria: “Luck Ra acaba de anunciar nuevo tema con Khea, es una bachata. Atención con el título contra La Joaqui. Se llama ‘El que se la queda, pierde’”, lanzó al aire.

Pero eso no fue todo. El panelista también leyó un fragmento de la letra que llamó la atención por su tono contundente y sus duras acusaciones: “Y parte de la letra dice lo siguiente: ‘No voy a rebajarme por alguien que ni siquiera está a mi talla, mucho menos por una egoísta, hipócrita, que con descaro me lastimó’. ¡Es fuerte!”, expresó Salwe, haciendo hincapié en las palabras que podrían alimentar las versiones sobre el trasfondo de la canción.

Foto: Instagram (@luckra)

La revelación generó sorpresa en el estudio. Sabrina Rojas (que esta reemplazando a Yanina Latorre) no ocultó su asombro ante el contenido del fragmento y reaccionó con una frase que resumió el impacto de las declaraciones: “¡Ay, chicos! ¡Es un montón! Esto va a dar mucho que hablar”, comentó, sorprendida por la dureza de las palabras que acababa de escuchar.

El título, sumado a las referencias a una persona que habría lastimado al cantante, abrió la puerta a las especulaciones sobre si la canción tendría relación con La Joaqui, quien mantiene una relación sentimental con Tiago PZK.

Con un título sugestivo y frases que no pasan inadvertidas, “El que se la queda, pierde” promete dar que hablar entre los seguidores del artista, atentos a conocer la letra completa y descubrir si existe alguna historia personal detrás de sus versos.

Foto: Instagram (@lajoaqui)

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WANDA NARA ACORRALÓ A LUCK RA CON UNA PREGUNTA ÍNTIMA EN MASTERCHEF CELEBRITY: “¿ESTÁS APURADO POR...?”

Wanda Nara volvió a hacer de las suyas en MasterChef Celebrity. Durante la presentación de Luck Ra en el reality de cocina, la conductora sorprendió al cantante con una pregunta íntima sobre su situación sentimental tras su polémica y mediática separación de La Joaqui.

Todo comenzó cuando Lizy Tagliani expresó su entusiasmo por la llegada del artista al programa: “Estoy tan contenta de que vino Luck Ra”, comentó, antes de explicar el motivo de su alegría: “Porque siento que estamos al mismo nivel”.

La frase despertó la curiosidad en el estudio y la conductora fue directo al grano: “¿Pero estás soltero, Luck Ra?”, le preguntó, sin rodeos. Fue entonces que el cantante se sinceró frente a sus compañeros: “Sí, obvio, soltero y solo”.

Foto: Captura (Telefe)

Con el joven en el centro de las bromas, Wanda quiso profundizar sobre sus intenciones románticas y le hizo otra pregunta directa: “¿Estás apurado por conocer al amor?”. Y lUck Ra cerró, sin dudarlo: “No, para nada”.

¡Clarito!