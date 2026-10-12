Luck Ra descolocó a Carina Zampini con una pícara respuesta sobre su estado amoroso, tras la comentada separación de La Joaqui.
El participante de MasterChef Celebrity hizo alusión a la autosatisfacción sexual al mencionar a “Manuela”.
La conductora de La Peña de Morfi quiso saber de quién se trataba, hasta que Marley le advirtió de qué estaba hablando el cantante.
“No se pregunta”, le comentó, mientras el artista cordobés cocinaba y cosechaba carcajadas.
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La zarpada respuesta de Luck Ra a Carina Zampini
Carina Zampini: -¿Cuál es tu estado civil? ¿Soltero?
Luck Ra: -Soltero y solo.
Carina Zampini: -¿“Soltero y solo” significa que no estás enamorado?
Luck Ra: -Sí, la única relación que estoy teniendo es con Manuela.
Carina Zampini: -¿Quién es Manuela?
Marley: -No se pregunta.
Carina Zampini: -Wanda preguntaría.
Luck Ra: -Se llama Manuela Soledad.
Marley: -¿Estás abierto al amor?
Luck Ra: -No, por el momento me estoy enamorando de la cocina.