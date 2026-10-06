La Joaqui y Tiago PZK regresaron juntos a la Argentina después de su viaje a Colombia y protagonizaron una escena particular en el aeropuerto de Ezeiza. Mientras la pareja caminaba de la mano, un notero de Desayuno Americano le hizo un comentario sobre Luck Ra, su expareja, y la cantante reaccionó de manera contundente.

El cronista de Pamela David aprovechó el encuentro para preguntarle por una reciente declaración de Luck Ra, quien había asegurado que sus sentimientos por La Joaqui no habían desaparecido pese a la separación.

Qué dijo La Joaqui sobre las picantes preguntas de Wanda Nara a Luck Ra en MasterChef (América TV)

Así La Joaqui frenó a un notero por un comentario sobre Luck Ra delante de Tiago PZK

“En MasterChef, Luck Ra declaró que no se había terminado el amor, que te seguía queriendo”, le comentó el notero.

La Joaqui, que estaba junto a Tiago PZK, no quiso profundizar en las declaraciones de su ex y rápidamente marcó un límite.

“No lo vi. No miro. Pero, por favor, hay que respetar a mi pareja”, respondió.

La Joaqui y Tiago PZK (Foto: Movilpress)

La Joaqui habló de su relación con Tiago PZK

Después del incómodo momento, la cantante se refirió a su presente sentimental y se mostró muy feliz con Tiago PZK.

“Estoy muy feliz y muy contenta. Así que te imaginarás que no tengo nada que hablar del pasado”, expresó.

De esta manera, La Joaqui dejó claro que su foco está puesto en su presente y evitó entrar en cualquier tipo de especulación sobre una posible reconciliación con Luck Ra.

La artista también buscó cerrar definitivamente el tema y tuvo un gesto de buena voluntad hacia su expareja. “Cada uno siguió con su vida. Le deseo lo mejor, igual”, concluyó.

La contundente respuesta de La Joaqui sobre Luck Ra

La reacción de la cantante se produce tres meses después de que se hiciera pública su separación de Luck Ra y mientras ambos continúan con sus respectivos caminos.

En el caso de La Joaqui, su relación con Tiago PZK quedó expuesta públicamente durante su viaje a Colombia. Ahora, ante una pregunta que volvió a poner a Luck Ra en escena, la cantante eligió marcar distancia y pedir respeto por su actual pareja.