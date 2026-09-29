El regreso de MasterChef Celebrity a Telefe tuvo de todo en su primera noche, y Wanda Nara no dejó pasar la oportunidad de incomodar a Luck Ra con una pregunta relacionada con su reciente separación de La Joaqui. El cantante cordobés se convirtió en uno de los primeros participantes en quedar bajo la lupa de la conductora.

Durante la presentación, Wanda recordó que Luck Ra ya había tenido una experiencia en el reality, aunque en aquella oportunidad había ingresado como reemplazo de La Joaqui, quien había participado en la temporada anterior. Por eso, la conductora quiso saber si había consultado a alguien antes de aceptar nuevamente el desafío.

Wanda Nara y Luck Ra en MasterChef Celebrity (Fotos: capturas Telefe)

“No, la verdad que no. Pero es algo que nunca tuve planeado hacer en mi vida, así que este es el momento de mostrar todas mis habilidades”, respondió el músico. Sin embargo, Wanda no se quedó conforme y decidió ir un poco más allá cuando comenzó a preguntarle por sus recuerdos de su anterior paso por la competencia.

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“¿Tenés recuerdos de MasterChef Celebrity?”, le preguntó la conductora, en una clara referencia a aquella edición en la que había coincidido con La Joaqui. Pero inmediatamente agregó una segunda pregunta que puso todavía más incómodo al cantante: quiso saber si esos recuerdos “eran buenos o malos”.

“Todos los recuerdos fueron buenos”, respondió Luck Ra, intentando cerrar rápidamente el tema. Sin embargo, ante la insistencia de Wanda, el cordobés terminó reaccionando con humor y le pidió que tuviera piedad: “¡Wanda, es el primer programa!”, lanzó entre risas, consciente de que la conductora podía seguir indagando sobre su vida sentimental.

Wanda Nara y Luck Ra en MasterChef Celebrity (Fotos: capturas Telefe)

El cruce se dio pocos días después del lanzamiento de “Wanda Nara”, la nueva canción de La Joaqui, cuya letra generó especulaciones entre sus seguidores por sus posibles referencias a Luck Ra. La cantante no confirmó que el tema estuviera dedicado a su expareja, aunque la canción llegó después de que ambos terminaran su relación.

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