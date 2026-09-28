Los Harlem Globetrotters llegan a la Argentina para celebrar sus 100 años de historia con el esperado “100 Year Tour”, una gira internacional que conmemora un siglo de emoción, diversión y jugadas increíbles.

En Buenos Aires, el espectáculo será el domingo 1 de noviembre en el Estadio Obras Sanitarias.

Las entradas para ver a los Harlem Globetrotters en Buenos Aires ya están disponibles a través de la página de coolco.

Harlem Globetrotters: 100 años de historia y emoción

La temporada del centenario propone un recorrido por los 100 años de historia de los Harlem Globetrotters, con volcadas que desafían la gravedad, trucos imposibles y momentos pensados para sorprender a espectadores de todas las edades.

Durante el show, el equipo también presentará sus nuevas camisetas diseñadas especialmente por los 100 años.

Como parte del espectáculo, los Harlem Globetrotters volverán a enfrentarse a sus históricos rivales, los Washington Generals.

Además, el público podrá disfrutar de diferentes propuestas especiales vinculadas al centenario, entre ellas la Golden Basketball de Spalding, las experiencias previas al espectáculo y una sesión de autógrafos de 5th Quarter, que será gratuita para los fanáticos.

Experiencias VIP para los fanáticos

La celebración del centenario también contará con diferentes experiencias para quienes quieran vivir el espectáculo de una manera especial.

Magic Pass: acceso previo al show y posibilidad de conocer a los jugadores.

Celebrity Court Pass: participación junto al equipo durante el calentamiento dentro de la cancha.

VIP Bench Tickets: posibilidad de sentarse en el banco junto a los Harlem Globetrotters o los Washington Generals durante el espectáculo.

5th Quarter: sesión de autógrafos gratuita para todos los fanáticos.

La gira de Harlem Globetrotters en Argentina