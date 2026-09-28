Facundo Moyano visitó La Mañana con Moria y protagonizó un momento particular al hablar sin filtros sobre su relación con Candela Arizaga. El político ahondó en la polémica noche con la joven (por la que terminó detenido) y, ante la pregunta de Moria Casán, terminó revelando detalles de su intimidad.

Todo comenzó cuando la conductora quiso saber sobre la noche que se convirtió en noticia de todos los medios donde se vieron imágenes de Candela corriendo por la calle: “¿Tuvieron noche de sexo?”, le preguntó directamente.

“Sí, el sábado sí”, respondió Facundo, aunque evitó precisar cuántas veces tuvieron relaciones. “No, pará, no me acuerdo cuántos. Sí me acuerdo que hubo sexo”, reconoció Moyano.

Foto: Captura (eltrece)

“La pasamos bien. Tenemos... es muy intenso eso. Creo que alguien dijo, la única verdad que dijeron, que tengo algunos problemas de que me gusta mucho ‘eso’ (habando de las relaciones sexuales), pero es con Candela”, agregó.

“¿Te gusta?”, quiso saber Moria. A lo que esl entrevistado se sinceró: “A los dos, creo que a los dos. Le damos mucho, le damos mucho. Puede ser un vicio también y es un problema”.

Foto: Captura (eltrece)

“¿Sos adicto al sexo?”, disparó la conductora del programa de eltrece. Y Facundo cerró, entre risas nerviosas: “No, no, no. Pero con Candela puede ser que sí”.

Foto: Instagram (@candelamagaliok)

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MARINA CALABRÓ REVELÓ QUE ESCUCHÓ UN TREMENDO AUDIO DE CANDELA ARIZAGA SOBRE FACUNDO MOYANO

La situación entre Facundo Moyano y Candela Arizaga continúa generando repercusiones y, en las últimas horas, Marina Calabró lanzó una fuerte declaración sobre el vínculo entre ambos y sobre lo que podría ocurrir si la joven brinda determinada información ante la Justicia.

Durante su programa Primicias Ya, la conductora se refirió a la situación judicial de Moyano: “Facundo tiene cargos graves. La privación ilegítima, las lesiones leves, las lesiones, ponele que las pueda levantar porque ella da otra versión, y el contexto de la violencia de género”, detalló.

Además, Marina aseguró que tuvo acceso a un audio en el que, según relató, Candela habría hablado con una persona de su entorno sobre las sustancias: “Si ella llega a declarar lo que yo escuché en un audio.... Yo escuché como ella le decía a alguien de su entorno ‘el que me inicia en la droga es Facundo’”, afirmó la conductora.

Foto: Captura (América)

A partir de esa supuesta declaración, Marina planteó un escenario judicial todavía más complejo para Moyano: “Si ella llega a declarar eso en sede de Fiscalía, le cabe el suministro de estupefacientes. Y ahí va adentro directo (de la cárcel)”, resaltó, contundente.

Marina Calabró: “Si Candela llega a declarar lo que yo escuché en un audio.... Yo escuché como ella le decía a alguien de su entorno ‘el que me inicia en la droga es Facundo’”.

Finalmente, Calabró volvió a poner el foco en la información que, según afirmó, podría aportar Arizaga ante la Fiscalía: “Si ella habla de las sustancias, de quién las compraba, de cómo llegaron a esa casa y de dónde salieron, va adentro”, cerró, dejando abierta la posibilidad de que ese eventual testimonio tenga consecuencias judiciales.