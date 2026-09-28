Tiago PZK y La Joaqui finalmente blanquearon su romance. Después de varias semanas de rumores, versiones y especulaciones, el cantante compartió una foto que dejó poco lugar para las dudas: ambos aparecieron tomados de la mano mientras bajan de un avión privado.

La imagen fue publicada por Tiago este domingo por la noche en sus historias de Instagram y rápidamente llamó la atención de sus seguidores. En la postal, los artistas se mostraron vestidos con ropa deportiva y capuchas, mientras caminaban juntos a pura complicidad.

El gesto fue interpretado como la confirmación pública del vínculo sentimental que mantienen desde hace algunas semanas. Aunque hasta ahora ninguno de los dos había oficializado el romance de manera directa, las imágenes que comenzaron a circular habían alimentado las versiones sobre una relación entre ellos.

Foto: Captura de Instagram Stories (@tiagopzk)

La Joaqui había confirmado a fines de julio su ruptura con el cordobés, con quien mantuvo una relación durante más de dos años. Poco tiempo después comenzaron a aparecer las primeras versiones que la vinculaban sentimentalmente con Tiago PZK.

En medio de la repercusión, la propia artista había salido a aclarar la situación. Según explicó, Tiago y ella se conocían desde hacía años y tenían una historia previa, independiente de su relación con Luck Ra.

Ahora, con esta nueva postal, Tiago decidió dar un paso más y mostrar públicamente la cercanía que mantiene con La Joaqui. De la mano, tras bajar de un avión privado y sin esconderse, los dos dejaron atrás la etapa de rumores y expusieron su relación ante sus seguidores.

Luck Ra. (@LuckRa)

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LUCK RA DESTROZÓ A TIAGO PZK TRAS COMENZAR UNA RELACIÓN CON LA JOAQUI: “ES UN TRAIDOR”

Luck Ra rompió el silencio sobre el romance entre La Joaqui y Tiago PZK y, aunque intentó medir sus palabras, dejó en claro que la situación lo afectó profundamente. En una nota que dio a Sálvese Quien Pueda, el cantante habló por primera vez en profundidad sobre el vínculo que mantenía con quien consideraba su gran amigo y reconoció que la relación con su exnovia le generó dolor.

Todo comenzó cuando el artista indicó que Tiago había ido a buscar a La Joaqui cuando ella regresó de España (después de que cul,mine el noviazgo) y que, tiempo después, ambos comenzaron una relación: “Yo 100% considero que es libre de hacer lo que quiera”, aseguró.

Sin embargo, cuando la pregunta apuntó directamente a Tiago, su tono cambió. Luck Ra contó que, antes de este conflicto, mantenía una relación muy cercana con su colega: “Él venía a casa, se quedaba a dormir, hacíamos asados juntos”, recordó.

Foto: Captura (América)

Uno de los momentos más fuertes de la entrevista llegó cuando le preguntaron directamente si consideraba que Tiago había sido un traidor por comenzar una relación con su ex. Luck Ra se quedó pensando antes de responder y reconoció que la situación todavía le resulta difícil de procesar: “No sé cómo decirlo, sin que me tiemblen las manos, te soy sincero, pero sí”, expresó. Y siguió, a corazón abierto: “Obviamente que duele”.

Otro de los puntos que generó tensión durante la entrevista fue cuando le mencionaron una versión según la cual La Joaqui y Tiago le habrían contado que estaban comenzando una relación y que él les habría dado su aprobación. “Eso no ocurrió. No”, sentenció Luck Ra tajante, quien además reveló no haber tenido más diálogo con Tiago PZK.

“Espero, de todo corazón, que por lo menos sean felices, qué sé yo, eso es lo único que puedo desear. Yo he decidido terminar la relación porque ya no estábamos siendo felices, yo ya no la estaba pudiendo hacer feliz”, cerró.