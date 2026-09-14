La confirmación del romance entre La Joaqui y Tiago PZK volvió a poner bajo la lupa la conflictiva separación de la cantante y Luck Ra. En medio de las indirectas que el cordobés lanzó en redes sociales, Majo Martino contó en Puro Show una fuerte información que recibió de personas cercanas al músico y que aporta otra versión sobre el comienzo del vínculo entre los artistas.

En una nota con el programa de eltrece, la panelista explicó que, inicialmente, la historia había sido interpretada de una determinada manera por el público, especialmente por las declaraciones que había realizado La Joaqui luego de la separación: “En la televisión siempre nosotros vemos ‘víctima, victimario’. De alguna manera nos contamos la novela así”, reflexion.

Y agregó: “A ella la veíamos llorando en todos los programas y era la víctima para nosotros, porque ella contó que fue dejada y que se quería casar con él, formar una familia”.

La Joaqui, Tiago PZK y Luck Ra. Foto; redes Por: Estefania Lisi

Sin embargo, según la información que recibió de allegados al cantante, Luck Ra tendría una versión diferente de lo sucedido: “Él piensa que ella está con Tiago PZK antes de terminar la relación, ¿entendés?”, afirmó Majo.

“Y que inventó lo de Tuli Acosta, que hicieron correr para justamente tapar y hacerlo quedar mal a él con eso”, siguió Martino. De todos modos, Majo fue cuidadosa al presentar esta información y aclaró que se trata de lo que personas cercanas a Luck Ra aseguran que él piensa y no de un hecho comprobado.

Majo Martino: “Luck Ra piensa que La Joaqui está con Tiago PZK antes de terminar la relación”.

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LA PICANTE REACCIÓN DE LUCK RA TRAS LA FOTO QUE CONFIRMA EL ROMANCE DE LA JOAQUI Y TIAGO PZK

La confirmación del romance entre La Joaqui y Tiago PZK generó una fuerte repercusión en redes sociales y, en medio de las versiones sobre el comienzo de la relación, Luck Ra volvió a hacer de las suyas con llamativas indirectas.

El cantante cordobés, que fue pareja de La Joaqui, publicó un video en TikTok con la leyenda “para reflexionar”, acompañado por su canción Hola Perdida, que interpreta junto a Khea. Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores fueron los mensajes que dejó en los comentarios.

En el video, publicado desde su cuenta @luckra1999, Luck Ra escribió una particular frase: “Jesús invitaba a sus amigos a tomar vino y a comer, no al gimnasio un domingo”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@vanesa.aranda.731) Por: Fabiana Lopez

El posteo rápidamente despertó todo tipo de interpretaciones y superó los 10.400 “me gusta” y los 500 comentarios. Muchos usuarios relacionaron el mensaje con el escándalo que involucra a su expareja y a Tiago PZK, especialmente por las versiones que apuntan a una supuesta infidelidad durante un viaje a Ibiza.

Entre las respuestas que recibió el músico, una seguidora fue directamente al punto y escribió: “Pero no engañaba”. Luck Ra no esquivó el comentario y respondió con dos palabras que rápidamente llamaron la atención: “Yo tampoco”.

Foto: Captura de TikTok Por: Fabiana Lopez

Pero la publicación no terminó ahí. Otro usuario dejó un comentario todavía más explícito: “Y lo traicionó el amigo, creo”. El detalle que no pasó inadvertido fue que Luck Ra le puso “me gusta” a ese comentario, un gesto que sus seguidores interpretaron como una forma de avalar esa lectura sobre lo ocurrido entre él, La Joaqui y Tiago PZK.

Mientras tanto, la relación entre La Joaqui y Tiago PZK quedó expuesta públicamente a partir de una fotografía que compartió Vanesa Aranda, mamá de El Noba, el cantante fallecido en junio de 2022 tras un accidente de moto.

Aranda publicó imágenes junto a ambos artistas y sorprendió con un mensaje que terminó de confirmar el romance: “Qué nervios, mi niña me trae a conocer a mi nuevo yerno”.