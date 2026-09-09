La Joaqui ya dejó en claro que no está dispuesta a quedarse callada. Luego de compartir un contundente descargo en sus redes sociales que sorprendió a todos este fin de semana, subió un video con un misterioso hombre y todas las miradas apuntan a Tiago PZK, su nueva pareja.

En las últimas horas, La Joaqui volvió a aparecer en redes pero esta vez junto a una de sus mejores amigas. Se trata de Albere, una influencer que ya había salido públicamente a defenderla luego de escuchar las declaraciones de Tuli Acosta.

“La rubia y la morocha”, comentó la cantante de RKT junto al video donde se las ve a las dos frente a cámara, con mirada desafiante y muy sexy, cantando “Yakuza”, el último lanzamiento musical de la ex de Luck Ra.

El picante video de la Joaqui y Albere (Video: Instagram @lajoaqui)

QUÉ DIJO ALBERE DE TULI ACOSTA

Luego de que trascendieran versiones que apuntaban a Tuli Acosta como la tercera en discordia, Pepe Ochoa aseguró que La Joaqui se había enterado de una presunta infidelidad de Luck Ra a través del peluquero que compartirían las involucradas.

Sin embargo, la influencer desmintió de manera categórica esos rumores. “Entre nosotros nunca pasó absolutamente nada, es una relación de amistad y siempre fue así”, afirmó. Pese a la desmentida, Albere decidió expresar públicamente su postura.

Albere redobló la apuesta contra Tuli Acosta y la pelea sumó un nuevo capítulo tras la separación de La Joaqui y Luck Ra. Crédito: Instagram

A través de sus historias de Instagram, lanzó un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta hacia la bailarina: “Detesto a las mosquitas muertas, a las que se meten con macho ajeno. Me generan asco. Ya no las aguanto, que se caigan las caretas”. Días más tarde, publicó un texto aún más contundente.

“Nos tenés podridos a todos, moski-ta muerta. Te metiste con una embarazada, no te olvides eso. Si ya eras..., ahora te convertiste en una súper s*****. Y si te olvidaste, salgo a recordártelo cuando quieras. A mí no me tiembla”, escribió.