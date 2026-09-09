La noche de este miércoles marcó una nueva instancia clave en Gran Hermano, el reality que mantiene en vilo a millones de argentinos. Tras la reciente salida de Yanina Zilli, la expectativa volvió a instalarse en la casa con una gala de eliminación que puso en juego la continuidad de cuatro participantes.

La placa de nominados quedó conformada por Sol Abraham, Gisela “Yipio” Pintos, Luana Fernández y Charlotte Caniggia, quienes enfrentaron la decisión del público para definir quién debía abandonar el juego.

La tensión se vivió tanto adentro como afuera de la casa, con seguidores atentos a cada movimiento y especulación sobre el futuro de los jugadores.

Las nominadas de Gran Hermano del 9 de septiembre de 2026 (Foto: captura Telefe)

.

Leé más: Pincoya se quebró al reecontrarse con su hijo Felipe en Gran Hermano: “Necesitaba escuchar su voz”

QUIÉN SE FUE ELIMINADO DE GRAN HERMANO ESTE MIÉRCOLES DE SEPTIEMBRE DE 2026

Noticia en desarrollo...

Leé más:

Gran Hermano: la reacción de Campanita al enterarse en vivo el verdadero motivo de su expulsión

TODOS LOS DETALLES DE LA ELIMINACIÓN DE GRAN HERMANO GENERACIÓN DORADA 2026

Participantes de Gran Hermano: Generación Dorada y Santiago del Moro (Foto: capturas Telefe)

¿Quiénes fueron hasta ahora los eliminados de Gran Hermano: Generación Dorada?

Martha “Divina Gloria” Goldsztern (abandono)

Gabriel Lucero

Tomy Riguera

Carmiña Masi (expulsada)

Carla «Carlota» Bigiliani

Nicolás «Nick» Sícaro

Kennys Palacios

Jenny Mavinga

Franco Poggio

Cinzia Francischiello

Lola Tomaszeuski (por voto y luego por expulsión)

Jessica “La Maciel” Maciel

Martín Rodríguez

Nazareno Pompei

Daniela De Lucía

Lolo Poggio

Grecia Colmenares

Danelik Galazan

Eduardo Carrera

Gladys “La Bomba Tucumana” Jiménez

Tatiana “Tatiluna” Luna

Brian Sarmiento (2 veces)

Franco Zunino

Catalina “Titi” Tcherkaski

Nerea “Nenu” López

Leandro Nigro

Manuel “Manu” Ibero

Juan Carlos “JC” López

Emanuel Di Gioia

Sebastián Cola

Steffany “Campanita” Pereira

Juan “Juanicar” Caruso

Matías Hanssen

Alejandra Majluf

Tamara Paganini

Jennifer “La Pincoya” Galvarini

Mariela “La Turca” Prieto

Yanina Zilli

¿Quiénes son los participantes de Gran Hermano: Generación Dorada?

Andrea Del Boca

Emanuel Di Gioia

Lola Poggio

Carmiña Masi

Tomy Riguera

Jennifer “La Pincoya” Galvarini

Brian Sarmiento

Danelik Galazan

Manuel Ibero

Catalina “Titi” Tcherkaski

Gisela “Yipio” Pintos

Daniela de Lucía

Juan “Juanicar” Caruso

Nicolás “Nick” Sicaro

Martha “Divina Gloria” Goldsztern

Gabriel Lucero

Jenny Mavinga

Eduardo Carrera

Solange Abraham

Martín Rodríguez

Cinzia Francischiello

Franco Zunino

Kennys Palacios

Lola Tomaszeuski

Yanina Zilli

Nazareno Pompei

Luana Fernández

Franco Poggio

Carla “Carlota” Bigliani

Grecia Colmenares

Gladys “La Bomba” Tucumana

Tamara Paganini

Charlotte Caniggia

Sebastián Cola

Matías Hanssen

Juan Carlos “JC” López

Mariela Prieto

Nerea “Nenu” López

Leandro Nigro

Steffany “Campanita” Pereira

Alejandra Majluf

Tatiana “Tatiluna” Luna

¿Dónde ver en VIVO y online Gran Hermano: Generación Dorada?

Gran Hermano puede verse de lunes a jueves desde las 22:15 por la pantalla de Telefe. Allí se emiten las galas, los debates y todas las instancias decisivas del reality conducido por Santiago del Moro. Además, la señal está disponible a través de distintos servicios de cable de todo el país.

Quienes quieran seguir la convivencia las 24 horas tienen la posibilidad de hacerlo mediante DGO, la plataforma de streaming de DirecTV. El servicio ofrece acceso permanente a la casa sin interrupciones y puede utilizarse desde celulares, tablets, computadoras y Smart TV.

Otra opción para ver el reality es Prime Video, que incorpora las emisiones en simultáneo dentro de su catálogo. De esta manera, los usuarios también pueden acceder a los programas más tarde y reproducirlos cuando quieran.

A su vez, los canales oficiales de YouTube y Twitch de Streams Telefe complementan la cobertura diaria del programa. Allí participan figuras y streamers vinculados al ciclo, entre ellos La Tora Villar y Fefe Bongiorno, quienes reaccionan en vivo a todo lo que ocurre dentro de la casa.

¿Dónde ver la gala de eliminación de Gran Hermano en VIVO?

La ubicación de la señal depende de cada empresa prestadora de televisión. Estas son algunas de las opciones disponibles en la Argentina:

DirecTV: canales 123 y 1123 HD.

Cablevisión y Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canales 12 y 1001.

¿Cómo se vota a los nominados a abandonar la casa de Gran Hermano: Generación Dorada?

Para votar, hay que enviar GH al 9009 o ingresar al sitio oficial ghglobal.ar y seguir los pasos indicados para completar la elección.

Leé más:

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.